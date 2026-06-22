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दिल्ली: अस्पताल के अंदर खड़ी कार में लगी भीषण आग, चंद सेंकड में राख हुई डॉक्टर की गाड़ी

आग देख तुरंत फायर विभाग को सूचना दी गई. जब तक आग पर काबू पाया, गाड़ी पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी.

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अस्पताल में खड़ी गाड़ी में अचानक लगी आग, मच गया हाय तौबा (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 22, 2026 at 2:39 PM IST

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नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर थाना क्षेत्र स्थित दिल्ली नगर निगम के श्यामा प्रसाद मुखर्जी चेस्ट हॉस्पिटल में सोमवार दोपहर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब अस्पताल परिसर में खड़ी एक कार में अचानक आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरी कार आग की लपटों में घिर गई. हालांकि दमकल विभाग की त्वरित कार्रवाई के चलते आग पर समय रहते काबू पा लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया.

घटना सोमवार दोपहर करीब 12 बजे की है. अस्पताल के एक डॉक्टर ने अपनी कार को अस्पताल परिसर में लेबर रूम वार्ड के पास पार्क किया था. कुछ ही देर बाद कार से धुआं निकलना शुरू हुआ और देखते ही देखते उसमें आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में पूरी कार जलने लगी.

अस्पताल परिसर में आग लगने की सूचना मिलते ही वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया. मामले की जानकारी तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को दी गई. सूचना मिलने पर दमकल विभाग की टीम फायर टेंडर के साथ मौके पर पहुंची, जबकि पांडव नगर थाना पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई.

दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी. राहत की बात यह रही कि घटना में कोई व्यक्ति घायल नहीं हुआ.

फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है. दमकल विभाग और पुलिस मामले की जांच कर रही है. डीसीपी राजीव कुमार ने कहा कि जांच के बाद ही आग लगने की वजह का पता चल पाएगा.

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