बहरोड़ में भीषण सड़क हादसा: ट्रोले में पीछे से जा घुसी कार, तीन युवकों की मौत
दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग-48 पर हादसे में दो युवक गंभीर रूप से घायल.
Published : November 25, 2026 at 11:18 AM IST
बहरोड़: दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग-48 पर बहरोड़ क्षेत्र में मंगलवार देर रात भीषण सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि दो घायल हैं. दहमी फ्लाईओवर के पास तेज रफ्तार कार आगे चल रहे ट्रोले में जा घुसी. हादसा इतना जबरदस्त था कि कार सवार तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया.
तीन ने मौके पर तोड़ा दम: बहरोड थाना अधिकारी रविंद्र ने बताया कि रात एक बजे दहमी फ्लाईओवर पर हादसे की सूचना मिली थी. पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो कार ट्रॉले में घुसी हुई थी. तीन लोग दम तोड़ चुके थे, जबकि दो घायल थे. घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया. मारे गए युवकों की पहचान मुंडनवाड़ा निवासी हरीश कुमार पुत्र राजेश यादव, देवेंद्र पुत्र छोटेलाल प्रजापत और हेमंत पुत्र ओमप्रकाश प्रजापत के रूप में हुई. पांच युवक बहरोड़ के भगवाड़ी से अपनी कार से गांव मुंडनवाड़ा लौट रहे थे कि देर रात दहमी फ्लाईओवर के पास उनकी कार अनियंत्रित होकर आगे चल रहे ट्रॉले में जा घुसी.
पढ़ें:जयपुर में डिवाइडर से टकराकर कार तीन बार पलटी, 1 की मौत, 4 घायल
कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त: एसएचओ रविंद्र के अनुसार, टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. उसमें सवार युवक अंदर ही फंस गए. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. आसपास से गुजर रहे वाहन चालकों ने घटना की सूचना पुलिस को दी. बहरोड़ पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. तीनों मृतकों के शव बहरोड़ अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए. परिजनों की मौजूदगी में शवों का पोस्टमार्टम कराया जाएगा. हादसे की सूचना मिलते ही मृतकों के गांव मुंडनवाड़ा में शोक की लहर छा गई. एक साथ तीन युवकों की मौत की खबर से परिवारों में कोहराम मच गया. पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है.