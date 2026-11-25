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बहरोड़ में भीषण सड़क हादसा: ट्रोले में पीछे से जा घुसी कार, तीन युवकों की मौत

हादसे में बुरी तरह क्षतिग्रस्त कार ( ETV Bharat Behror )

बहरोड़: दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग-48 पर बहरोड़ क्षेत्र में मंगलवार देर रात भीषण सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि दो घायल हैं. दहमी फ्लाईओवर के पास तेज रफ्तार कार आगे चल रहे ट्रोले में जा घुसी. हादसा इतना जबरदस्त था कि कार सवार तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया.