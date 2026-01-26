ETV Bharat / state

बहराइच में पेड़ से टकराई कार; निजी कंपनी में मैनेजर समेत तीन लोगों की मौके पर मौत

हादसे में दो लोग गंभीर रूप से घायल, सभी उत्तराखंड में नीम करौली धाम के लिए निकले थे

बहराइच में हादसा.
बहराइच में हादसा. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 26, 2026 at 2:23 PM IST

बहराइच: जिले के मोतीपुर इलाके में हुए कार हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हैं. सभी बलरामपुर से उत्तराखंड में नीम करौली धाम जा रहे थे. हादसा सोमवार भोर करीब 4 बजे हुआ है. पुलिस ने घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया. साथ ही मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज उनके परिजनों को सूचना भेजी है.

पड़ोसी जनपद बलरामपुर के घुसाह ग्राम के रहने वाले अभिषेक शुक्ला पुत्र सदानंद शुक्ला एक निजी कंपनी में मैनेजर थे. वे अपने 4 दोस्तों के साथ उत्तराखंड के नीम करौली धाम के लिए निकले थे. मोतीपुर थाना क्षेत्र के नानपारा-लखीमपुर हाईवे स्थित सेमरहना ग्राम के पास उनकी कार आनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखचे उड़ गए. तेज आवाज सुन आसपास के लोग एकत्र हो गए. इसके बाद हादसे की सूचना पुलिस को दी गई.

मौके पर पहुंचे मोतीपुर थाने के प्रभारी आनंद चौरसिया ने बताया कि सभी को कार से बाहर निकाला गया. इसमें अभिषेक शुक्ला, दीपू वर्मा, नीतिश सिंह की मौके पर ही मौत हो गई है. जबकि लवकुश शर्मा व अजय शर्मा गंभीर रूप से घायल थे. जिन्हें पहले स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया. जहां हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने उन्हें बहराइच मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया. उन्होंने बताया कि सभी मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. वहीं जांच पड़ताल की जा रही है. बताया कि घटना की सूचना परिजनों को भी दे दी गई है.

