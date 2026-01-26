ETV Bharat / state

बहराइच में पेड़ से टकराई कार; निजी कंपनी में मैनेजर समेत तीन लोगों की मौके पर मौत

बहराइच: जिले के मोतीपुर इलाके में हुए कार हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हैं. सभी बलरामपुर से उत्तराखंड में नीम करौली धाम जा रहे थे. हादसा सोमवार भोर करीब 4 बजे हुआ है. पुलिस ने घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया. साथ ही मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज उनके परिजनों को सूचना भेजी है.

पड़ोसी जनपद बलरामपुर के घुसाह ग्राम के रहने वाले अभिषेक शुक्ला पुत्र सदानंद शुक्ला एक निजी कंपनी में मैनेजर थे. वे अपने 4 दोस्तों के साथ उत्तराखंड के नीम करौली धाम के लिए निकले थे. मोतीपुर थाना क्षेत्र के नानपारा-लखीमपुर हाईवे स्थित सेमरहना ग्राम के पास उनकी कार आनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखचे उड़ गए. तेज आवाज सुन आसपास के लोग एकत्र हो गए. इसके बाद हादसे की सूचना पुलिस को दी गई.