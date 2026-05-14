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किशनगढ़ से दिल्ली जा रही तेज रफ्तार कार ट्रेलर से टकराई, युवक की मौत, चार घायल

हादसे की सूचना पर एनएचएआई की एंबुलेंस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को बड़ौदामेव अस्पताल में उपचार के लिए पहुंचाया गया. हादसा उस समय हुआ, जब कार सवार युवक किशनगढ़ से दिल्ली की ओर जा रहे थे. इस दौरान कार आगे चल रहे ट्रेलर में जा घुसी. कार सवार युवक दिल्ली एयरपोर्ट जा रहे रहे थे, जहां से वह थाईलैंड के लिए रवाना होते, लेकिन इससे पहले ही सड़क हादसा हो गया.

अलवरः जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र स्थित दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर इंदरपुर गांव के पास सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई व चार युवक घायल हो गए. हादसा एक्सप्रेसवे के चैनल नंबर 87.50 पर हुआ. घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई.

पुलिस कर रही जांचः बड़ौदामेव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के ड्यूटी इंचार्ज आशीष गोस्वामी ने बताया कि दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर हुए एक्सीडेंट के बाद एनएचएआई की एंबुलेंस के जरिए घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया. उन्होंने बताया कि जांच के बाद मनीष कुमार (40) निवासी किशनगढ़ को मृत घोषित कर दिया गया. शव को गोविंदगढ़ अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया गया. उन्होंने बताया कि हादसे में गंभीर घायल हुए भानु प्रताप, राजेश, अजय व कमलेश को प्राथमिक उपचार कर जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया. घटना की सूचना पर गोविंदगढ़ थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और घटना के बारे में जानकारी जुटाई. गोविंदगढ़ थानाधिकारी धर्म सिंह ने बताया कि घटना के संबंध में सूचना मिली, इस पर पुलिस मौके पर पहुंची और एक युवक के शव को मोर्चरी में रखवाया. उन्होंने बताया कि घटना के कारणों जांच की जा रही है.

थाइलैंड जाने के लिए जा रहे थे दिल्लीः प्रारंभिक जानकारी के अनुसार सभी कार सवार युवक दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के रास्ते किशनगढ़ से दिल्ली जा रहे थे. दिल्ली से सभी लोगों की थाईलैंड जाने की टिकट बुक थी. जानकारी के अनुसार सभी युवक मोबाइल कंपनी की ओर से विदेश में ट्रिप पर जा रहे थे, लेकिन गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में हादसा हो गया. इस हादसे में कार क्षतिग्रस्त हो गई, फिलहाल दुर्घटना के कारणों की जांच पुलिस कर रही है.