आजमगढ़ में कार ट्रेलर से टकराई, 4 की मौत, एक गंभीर
टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए, कार सवार तीन लोगों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 13, 2026 at 11:29 AM IST
आजमगढ़: देवगांव कोतवाली क्षेत्र के कस्बा बाजार के पास बरडीहा मोड़ के आजमगढ़-वाराणसी एनएच पर शनिवार को सड़क हादसा हो गया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, तेज रफ्तार आर्टिका कार की सामने चल रहे ट्रेलर से जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार तीन लोगों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया. जबकि हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया.
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, घायल व्यक्ति ने अपना नाम अजमल आलम पुत्र लाल मोहम्मद बताया है. कार चालक का आधा शरीर वाहन में फंसा हुआ था, जिसे काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला जा सका. सूचना मिलने ही मौके पर पुलिस पहुंची, सभी घायलों और मृतकों को संयुक्त सौ शैय्या चिकित्सालय लालगंज पहुंचाया गया. जहां डॉक्टरों ने तीन लोगों को मृत घोषित कर दिया, जबकि एक घायल की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें बेहतर उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया. जहां इलाज के दौरान एक और ने दम तोड़ दिया.
पुलिस मृतकों की शिनाख्त कराने और हादसे के कारणों की जांच में जुटी हुई है. हादसे के बाद कुछ समय के लिए राजमार्ग पर यातायात भी प्रभावित रहा.
सीओ लालगंज भूपेश पाण्डेय ने बताया कि सूचना प्राप्त हुई कि थाना देवगांव क्षेत्र में एक कार और ट्रेलर में टक्कर हो गई, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई. जबकि एक व्यक्ति का इलाज चल रहा है. मौके पर पुलिस ने दोनों गाड़ियों को थाने पर ले आया और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.
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