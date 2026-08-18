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हापुड़: गंगा एक्सप्रेसवे पर पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई कार, महिला सहित आठ लोग घायल

हापुड़: जनपद हापुड़ में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है. जनपद हापुड़ के गंगा एक्सप्रेसवे पर भयानक सड़क हादसा हो गया. सड़क हादसे में महिला सहित आठ लोग घायल हो गए. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया है. इसके साथ ही हाईवे से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात को सुचारू कराया गया.

आपको बता दें पूरा मामला जनपद हापुड़ के थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र का है. थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेसवे पर संभल की तरफ से आ रही एक ट्रैक्टर ट्रॉली का एक टायर निकल जाने के कारण अनियंत्रित होकर पलट गई.

ट्रैक्टर ट्राली को चालक उस्मान चला रहा था और पांच लोग ट्रॉली में अन्य सवार थे. ट्रैक्टर ट्राली के पलटते ही पीछे से आ रही एक ग्रैंड विटारा कार ट्रैक्टर से टकरा गई. कार में चालक राजेश और उसकी पत्नी कामायनी सवार थे.

हादसे में महिला सहित आठ लोग घायल हो गए. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस से सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां एक की हालत गंभीर बनी हुई है.