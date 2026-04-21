ETV Bharat / state

कौडियाला सड़क हादसे में महिला की मौत, 7 लोग घायल, उत्तरकाशी में खाई में गिरे युवक की गई जान

कौडियाला के पास एक कार सरिया लदे ट्रक से टकरा गई, कार में सवार 8 लोगों में से एक महिला की मौत हुई, 7 घायल

KAUDIYALA ROAD ACCIDENT
हादसों ने ली जान (Photo Courtesy: SDRF)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 21, 2026 at 12:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

टिहरी गढ़वाल: जिले के कौडियाला के पास वाहन हुआ दुर्घटनाग्रस्त हुआ है. आज मंगलवार सुबह लगभग 08:05 बजे चौकी व्यासी से SDRF टीम को सूचना प्राप्त हुई कि कौडियाला क्षेत्र में एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जिसमें कुछ व्यक्तियों के घायल होने की सूचना है.

सरिया लदे ट्रक से टकराई कार: इस सूचना पर SDRF टीम त्वरित कार्रवाई करते हुए रेस्क्यू उपकरणों के साथ तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई. SDRF टीम द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर पाया गया कि सरिया से लदा एक भारी ट्रक खड़ा था, जिससे एक कार टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी. कार में चालक सहित कुल 08 लोग सवार थे, जिनमें 05 महिलाएं एवं 03 पुरुष शामिल थे.

एक महिला की मौत, 7 घायल: दुर्घटना में एक महिला, धूमा देवी (पत्नी स्व. दिलवर सिंह), आयु लगभग 55 वर्ष, की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी. महिला का शव वाहन में बुरी तरह फंसा हुआ था, जिसे SDRF टीम द्वारा (RR Saw) की सहायता से वाहन को काटकर कड़ी मशक्कत के बाद शव को सुरक्षित बाहर निकाला गया. शव को आगे की कार्रवाई हेतु सिविल पुलिस के सुपुर्द किया गया. अन्य सभी घायलों को सामान्य चोटें आई हैं जिन्हें एंबुलेंस के माध्यम से अस्पताल भेजा गया.

उत्तरकाशी सिरगा मोटर मार्ग पर खाई में गिरा व्यक्ति: इधर सोमवार देर शाम थाना मोरी से SDRF पोस्ट मोरी को सूचना प्राप्त हुई कि जखोल से आगे सिरगा रोड (पाव, सिरगा मोटर मार्ग) पर एक व्यक्ति खाई में गिर गया है. इस सूचना पर SDRF टीम मुख्य आरक्षी सत्येंद्र सिंह के नेतृत्व में तत्काल आवश्यक उपकरणों सहित घटनास्थल हेतु रवाना हुई.

250 मीटर गहरी खाई से निकाला गया शव: घटनास्थल पर पहुंचकर SDRF टीम द्वारा त्वरित रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया. प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त व्यक्ति का पांव फिसलने के कारण वह लगभग 250 मीटर गहरी खाई में जा गिरा था जिसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई थी.

टीम द्वारा कठिन परिस्थितियों में रेस्क्यू करते हुए कड़ी मशक्कत कर उक्त व्यक्ति के शव को खाई से बाहर निकालकर रोड हेड तक लाया गया. शव को अग्रिम आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला पुलिस के सुपुर्द किया गया. मृतक की पहचान खेम चंद (उम्र 41 वर्ष), निवासी हिमाचल प्रदेश के रूप में हुई है.
ये भी पढ़ें: टांडा के जंगल में भीषण सड़क हादसा, स्कॉर्पियो ने स्कूटी को रौंदा, तीन दोस्तों की दर्दनाक मौत

TAGGED:

CAR COLLIDES WITH TRUCK
YOUTH FALLS INTO GORGE UTTARKASHI
कौडियाला सड़क हादसा
उत्तरकाशी में युवक खाई में गिरा
KAUDIYALA ROAD ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.