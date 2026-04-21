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कौडियाला सड़क हादसे में महिला की मौत, 7 लोग घायल, उत्तरकाशी में खाई में गिरे युवक की गई जान

टिहरी गढ़वाल: जिले के कौडियाला के पास वाहन हुआ दुर्घटनाग्रस्त हुआ है. आज मंगलवार सुबह लगभग 08:05 बजे चौकी व्यासी से SDRF टीम को सूचना प्राप्त हुई कि कौडियाला क्षेत्र में एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जिसमें कुछ व्यक्तियों के घायल होने की सूचना है.

सरिया लदे ट्रक से टकराई कार: इस सूचना पर SDRF टीम त्वरित कार्रवाई करते हुए रेस्क्यू उपकरणों के साथ तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई. SDRF टीम द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर पाया गया कि सरिया से लदा एक भारी ट्रक खड़ा था, जिससे एक कार टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी. कार में चालक सहित कुल 08 लोग सवार थे, जिनमें 05 महिलाएं एवं 03 पुरुष शामिल थे.

एक महिला की मौत, 7 घायल: दुर्घटना में एक महिला, धूमा देवी (पत्नी स्व. दिलवर सिंह), आयु लगभग 55 वर्ष, की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी. महिला का शव वाहन में बुरी तरह फंसा हुआ था, जिसे SDRF टीम द्वारा (RR Saw) की सहायता से वाहन को काटकर कड़ी मशक्कत के बाद शव को सुरक्षित बाहर निकाला गया. शव को आगे की कार्रवाई हेतु सिविल पुलिस के सुपुर्द किया गया. अन्य सभी घायलों को सामान्य चोटें आई हैं जिन्हें एंबुलेंस के माध्यम से अस्पताल भेजा गया.