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उदयपुर में भीषण सड़क हादसा: तेज रफ्तार कार की टक्कर से स्कूटी सवार दंपती और मासूम बेटे की मौत, बड़ा बेटा गंभीर

उदयपुर: जिले के गोगुंदा-पिंडवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुरुवार रात हुए दर्दनाक सड़क हादसे ने एक परिवार की खुशियां छीन लीं. तेज रफ्तार कार की टक्कर से स्कूटी सवार दंपती और उनके मासूम बेटे की मौत हो गई, जबकि परिवार का बड़ा बेटा गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहा है. हादसे के बाद कार चालक और उसमें सवार अन्य लोग वाहन मौके पर छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए.

गोगुंदा थाना एएसआई योगेंद्र सिंह ने बताया कि हादसा बेकरिया थाना क्षेत्र के आकियावड़ के समीप हुआ. राजसमंद जिले के जल चक्की क्षेत्र निवासी नवनीत मीणा (36), उनकी पत्नी संगीता(33), 8 वर्षीय पुत्र तुषार और 14 वर्षीय पुत्र निखिल स्कूटी से पिंडवाड़ा की ओर जा रहे थे. इसी दौरान सामने से आ रही कार ने उनकी स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कूटी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और सवार सड़क पर दूर जा गिरे. हादसे की सूचना मिलते ही बेकरिया थाना पुलिस और हाईवे पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची तथा सभी घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया. आठ वर्षीय तुषार ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल नवनीत मीणा, संगीता और निखिल को पहले गोगुंदा अस्पताल ले जाया गया.