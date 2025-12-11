हरिद्वार में बड़ा सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार का दिखा कहर, चालक और दो मजदूरों की मौत
हरिद्वार में सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई. पुलिस हादसे की पड़ताल में जुट गई है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : December 11, 2025 at 2:39 PM IST
हरिद्वार: हरिद्वार में प्रेमनगर आश्रम के पास फ्लाईओवर पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. बीती देर रात हुए सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई है और गंभीर रूप से घायल एक युवक का हायर सेंटर में इलाज जारी है. मृतकों में एक कार चालक और दो मजदूर शामिल हैं. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा और पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है.
जानकारी के मुताबिक हाईवे पर इन दिनों मरम्मत का कार्य चल रहा है. बुधवार रात भी मजदूर प्रेमनगर आश्रम के पास फ्लाईओवर की मरम्मत कर रहे थे. मशीन चलाने के लिए हाईवे पर किनारे एक जनरेटर भी रखा था. रात को मजदूर मरम्मत का कार्य कर ही रहे थे कि तभी देहरादून से हरिद्वार की तरफ आ रही एक तेज रफ्तार बलेनो कार ने किनारे की तरफ खड़े जनरेटर में टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और हादसे में 20 वर्षीय अर्पित सैनी नाम के युवक की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे में जनरेटर के किनारे खड़े दो मजदूर भी कार की चपेट में आ गए.
टक्कर लगते ही मौके पर अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई. मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. सूचना मिलते ही कनखल थाना पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची. सभी घायलों को रात को ही अस्पताल अस्पताल पहुंचाया गया. अस्पताल में डॉक्टरों ने एक मजदूर को मृत घोषित कर दिया. मृतक की पहचान राजू राय पुत्र वीरेंद्र राय के रूप में हुई, जो पश्चिम बंगाल का रहने वाला है. साथ ही गंभीर रूप से घायल दो लोगों को हायर सेंटर रेफर किया गया.
तीनों मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मजदूरों के बारे में एनएच के अधिकारियों से जानकारी जुटाई जा रही है. गहनता से मामले की जांच की जा रही है.
मनोहर रावत, कनखल थाना प्रभारी
गुरुवार यानि आज दोपहर एम्स अस्पताल में अजब सिंह नाम के मजदूर ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. मृतक मजदूर अजब सिंह भी पश्चिम बंगाल का ही रहने वाला है. कार चलाने वाला युवक अर्पित सैनी पथरी थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर गांव का रहने वाला है. हादसे के वक्त उसके साथ उसका दोस्त रहमान भी सवार था. रहमान बहादराबाद क्षेत्र का रहने वाला है. अर्पित की देर रात को ही मौत हो गई थी, जबकि रहमान को भी गंभीर चोटें आई हैं और देहरादून के जौलीग्रांट अस्पताल में उसका इलाज जारी है. प्राथमिक जांच में सामने आया कि अर्पित और उसका दोस्त रहमान किसी पार्टी में शामिल होने के लिए घर से निकले थे और हादसे का शिकार हो गए.उधर अचानक से मौत की खबर के बाद मृतक कार चालक और मजदूरों के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है.
