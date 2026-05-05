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मंडी में क्रेन से टकराई तेज रफ्तार कार, तीन युवकों की मौत, दो गंभीर रूप से घायल

मंडी: मंडी जिले के बल्ह क्षेत्र के अंतर्गत सोमवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें तीन युवकों की मौत हो गई, जबकि दो गंभीर रूप से घायल हो गए. जानकारी के अनुसार, देर रात रात एक कार (नंबर HP82-8322) नेरचौक से सुंदरनगर की ओर तेज रफ्तार में जा रही थी. जब कार लोअर मार्केट नेरचौक में जेसीबी मशीन शोरूम के समीप पहुंची, तभी अचानक सड़क पर आवारा पशु आ गए. पशुओं को बचाने के प्रयास में चालक संतुलन खो बैठा और कार सड़क किनारे खड़ी क्रेन से जा टकराई.

अस्पताल में तीन युवकों ने तोड़ा दम

टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार पांचों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. राहगीरों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया और सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया. अस्पताल में उपचार के दौरान तीन युवकों ने दम तोड़ दिया. मृतकों की पहचान अनिल कुमार निवासी पलाही, रोहित कुमार निवासी अंद्रेटा और सुभाष कुमार निवासी पलाही के रूप में हुई है. वहीं, हादसे में घायल हरिश उर्फ सन्नी निवासी भंगरोटू और पंकज कुमार निवासी पलाही को प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में एम्स बिलासपुर रेफर किया गया है, जहां उनका इलाज जारी है. दोनों की हालत नाजुक बनी हुई है.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सड़क पर अचानक पशुओं के आने से चालक घबरा गया और वाहन अनियंत्रित होकर किनारे खड़े भारी वाहन से टकरा गया. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और अंदर बैठे युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए.