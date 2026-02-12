ETV Bharat / state

पूर्वी दिल्ली में एनएच-9 पर दर्दनाक हादसा, कंटेनर से टकराई कार; मौके पर दो महिलाओं की मौत

पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर थाना क्षेत्र में एनएच-9 पर दर्दनाक सड़क हादसे में दो महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई

पूर्वी दिल्ली में सड़क हादसा
पूर्वी दिल्ली में सड़क हादसा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 12, 2026 at 10:32 AM IST

नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर थाना क्षेत्र में एनएच-9 पर आज गुरुवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया. गाजीपुर टोल के पास कंटेनर से एक कार टकरा गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर ही दो महिलाओं की मौत हो गई, जबकि कार चालक और दो मासूम बच्चे घायल हो गए. हादसा सुबह करीब 6:43 बजे एमसीडी टोल के पास, विनोद नगर डिपो के सामने हुआ. पुलिस की जांच में पता चला कि हादसे के वक्त कार में पांच लोग संवार थे, इसमें दो बच्चे शामिल है.

डीसीपी अभिषेक धानिया ने बताया की गाजीपुर थाने में पीसीआर कॉल के जरिए सूचना मिली कि गाजियाबाद की ओर से आ रही एक कार टोल बूथ के निकट एक कंटेनर ट्रक से टकरा गई है. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस टीम मौके पर पहुंची. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए. घटनास्थल पर कार सवार दीपांजलि (38) और नीलम गर्ग (55) मृत अवस्था में मिलीं. इनमें से एक महिला वाहन के बाहर सड़क पर पड़ी मिली, जबकि दूसरी आगे की बाईं सीट पर फंसी हुई थी. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया.

कार चालक दीपांशु गर्ग और दो नाबालिग बच्चे विवान (5) और वाशु (3) हादसे में घायल हो गए. तीनों को तत्काल मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है. चिकित्सकों के अनुसार, घायलों की स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है.

हादसे की सूचना पर क्राइम टीम को मौके पर बुलाया गया, जिसने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया. प्राथमिक जांच में तेज रफ्तार और वाहन नियंत्रण खोने की आशंका जताई जा रही है, हालांकि पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है, ताकि हादसे के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके. पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. हादसे के बाद कुछ समय के लिए एनएच-9 पर यातायात प्रभावित रहा, जिसे बाद में सामान्य कराया गया.

