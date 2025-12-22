ETV Bharat / state

यूपी में कोहरा बना काल; सुलतानपुर में पिता-पुत्र समेत 3 की मौत, खड़े ट्रक से टकराई कार, 5 लोगों की हालत गंभीर

सुलतानपुर में खड़े ट्रक से टकराई कार. ( Photo Credit; Police )

सुलतानपुर/लखनऊ/कानपुर : पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे में एक कार खड़े ट्रक से टकरा गई. हादसे में पिता-पुत्र समेत 3 की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे में कार के आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. पुलिस और यूपीडा की टीम ने काफी मशक्कत के बाद अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला. वहीं दूसरी ओर लखनऊ में प्राइवेट बस की टक्कर से बाइक सवार सिक्योरिटी गार्ड की मौत हो गई. इसके अलावा कानपुर में ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से 10 लोग घायल हो गए. आजमगढ़ का रहने वाला एक परिवार किसी काम से लखनऊ आया था. कार सवार पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से होकर घर लौट रहे थे. सोमवार की सुबह 8 बजे के आसपास जयसिंहपुर कोतवाली इलाके के माइलस्टोन 142.900 के पास कार खड़े एक ट्रक में पीछे से टकरा गई. हरियाणा नंबर का यह ट्रक किसी वजह से खराब हो गया था. एसडीएम समेत पुलिस टीम मौके पर पहुंची : एसडीएम जयसिंहपुर प्रभात कुमार सिंह ने बताया कि हादसे में कार के आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. जानकारी मिलने पर वह और सीओ आरके चतुर्वेदी व कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची. हादसे में कार चालक सिकंदर और आगे की सीट पर बैठे सुरेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला. यूपीडा की टीम भी पहुंची. क्रेन की भी मदद लेनी पड़ी. सुलतानपुर में घने कोहरे के बीच हादसा. (Photo Credit; Police) 5 घायलों का चल रहा इलाज : हादसे में कुल 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे. पुलिस ने घायलों को एंबुलेंस से तत्काल सरकारी अस्पताल दोस्तपुर पहुंचाया. वहां इलाज के दौरान शंभू लाल (55 वर्ष) की भी मौत हो गई. 5 घायलों की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल अकबरपुर, अंबेडकर नगर रेफर कर दिया गया. वहां उनका इलाज चल रहा है.