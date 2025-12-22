यूपी में कोहरा बना काल; सुलतानपुर में पिता-पुत्र समेत 3 की मौत, खड़े ट्रक से टकराई कार, 5 लोगों की हालत गंभीर
लखनऊ से आजमगढ़ जा रहे थे कार सवार, काफी मशक्कत के बाद अंदर फंसे लोगों को निकाला जा सका बाहर.
Published : December 22, 2025 at 2:59 PM IST
सुलतानपुर/लखनऊ/कानपुर : पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे में एक कार खड़े ट्रक से टकरा गई. हादसे में पिता-पुत्र समेत 3 की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे में कार के आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. पुलिस और यूपीडा की टीम ने काफी मशक्कत के बाद अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला. वहीं दूसरी ओर लखनऊ में प्राइवेट बस की टक्कर से बाइक सवार सिक्योरिटी गार्ड की मौत हो गई. इसके अलावा कानपुर में ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से 10 लोग घायल हो गए.
आजमगढ़ का रहने वाला एक परिवार किसी काम से लखनऊ आया था. कार सवार पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से होकर घर लौट रहे थे. सोमवार की सुबह 8 बजे के आसपास जयसिंहपुर कोतवाली इलाके के माइलस्टोन 142.900 के पास कार खड़े एक ट्रक में पीछे से टकरा गई. हरियाणा नंबर का यह ट्रक किसी वजह से खराब हो गया था.
एसडीएम समेत पुलिस टीम मौके पर पहुंची : एसडीएम जयसिंहपुर प्रभात कुमार सिंह ने बताया कि हादसे में कार के आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. जानकारी मिलने पर वह और सीओ आरके चतुर्वेदी व कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची. हादसे में कार चालक सिकंदर और आगे की सीट पर बैठे सुरेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला. यूपीडा की टीम भी पहुंची. क्रेन की भी मदद लेनी पड़ी.
5 घायलों का चल रहा इलाज : हादसे में कुल 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे. पुलिस ने घायलों को एंबुलेंस से तत्काल सरकारी अस्पताल दोस्तपुर पहुंचाया. वहां इलाज के दौरान शंभू लाल (55 वर्ष) की भी मौत हो गई. 5 घायलों की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल अकबरपुर, अंबेडकर नगर रेफर कर दिया गया. वहां उनका इलाज चल रहा है.
सीएम योगी ने लिया हादसे का संज्ञान : एसडीएम ने बताया कि संबंधित थाने की पुलिस शवों के पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर रही है. यूपीडा कर्मियों के सहयोग से एक्सप्रेसवे पर यातायात बहाल करा दिया गया है. वहीं सीएम योगी ने भी घटना का संज्ञान लिया है. उन्होंने शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है. अधिकारियों को घायलों के इलाज और राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए.
लखनऊ में बस ने बाइक में मारी टक्कर : लखनऊ के दुबग्गा के बाबूरिया खेड़ा अंडरपास के पास एक प्राइवेट बस ने बाइक सवार सिक्योरिटी गार्ड को टक्कर मार दी. हादसा घने कोहरे के बीच हुआ. सिक्योरिटी गार्ड उछलकर करीब 20 फीट दूर जा गिरा. हादसे में गंभीर रूप से घायल रोहित कुमार (25) को ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया. वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
पुलिस ने बस को कब्जे में ले लिया है. रोहित काकोरी के दोना गांव का रहने वाला था. वह एक निजी हॉस्पिटल में सिक्योरिटी गार्ड था. चश्मदीदों के मुताबिक कोहरा काफी घना था. इसके बावजूद बस की रफ्तार काफी अधिक थी. एसीपी काकोरी शकील अहमद ने बताया कि पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
कानपुर में गंगा बैराज पर पलटी ट्रैक्टर-ट्रॉली : कानपुर में गंगा बैराज पर एक ट्रैक्ट्रर-ट्रॉली पलट गई. ट्रॉली में कई लोग सवार थे. हादसा सोमवार को नवाबगंज इलाके के अटल घाट के पास हुआ. हादसे में 10 लोग घायल हो गए. इनमें 2 की हालत गंभीर है. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ट्रैक्टर ट्रॉली उन्नाव की ओर से कानपुर की तरफ आ रही थी. स्पीड ज्यादा थी. अचानक सामने एक साइकिल सवार आ गया.
उसे बचाने के प्रयास में चालक ने ब्रेक लगा दिए. इससे ट्रैक्टर-ट्रॉली पलट गई. हादसे में उन्नाव के रहने वाले अरविंद, गोविंद, रोहित, सौरभ, सनी, अनुज और सचिन आदि घायल हुए हैं. वहीं हादसे के बाद गंगा बैराज पर जाम लग गया. पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद वाहन को हटवाकर जाम खुलवाया. ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर आशुतोष कुमार ने बताया कि अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा है. मामले की जांच चल रही है.
