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सोनीपत के KMP हाईवे पर ईंटों से भरे ट्रक से टकराई कार, 3 लोगों की दर्दनाक मौत

हरियाणा के सोनीपत के केएमपी हाईवे पर ईंटों से भरे ट्रक से कार टकरा जाने से 3 लोगों की मौत हो गई है.

Car collides with brick laden truck on Sonipat KMP Highway 3 dead
सोनीपत के KMP हाईवे पर ईंटों से भरे ट्रक से टकराई कार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 27, 2026 at 10:45 PM IST

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Updated : June 27, 2026 at 10:52 PM IST

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सोनीपत : हरियाणा के सोनीपत के कुंडली-मानेसर-पलवल (KMP) एक्सप्रेस-वे पर शनिवार शाम हुए भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया.

ट्रक से टकराई कार : मिली जानकारी के अनुसार स्विफ्ट डिजायर कार कुंडली की ओर से पलवल की तरफ जा रही थी. कार में सवार पिपली टोल प्लाजा से कुछ दूर पहुंचे तो उनकी कार सड़क पर खड़े ईंटों से भरे एक ट्रक से जा टकराई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार लोगों को गंभीर चोटें आईं.

सोनीपत के KMP हाईवे पर ईंटों से भरे ट्रक से टकराई कार (ETV Bharat)

3 लोगों की मौत : प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई. आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी. स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को कार से बाहर निकाला गया और इलाज के लिए खरखौदा के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया. अस्पताल में डॉक्टरों ने पवन, उनकी पत्नी शकुंतला और बेटी अंजू को जांच के बाद मृत घोषित कर दिया.हादसे में कार चला रहे शिवम जो यमुनानगर के निवासी बताए जा रहे हैं, गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है. डॉक्टरों के अनुसार उनकी हालत पर लगातार नजर रखी जा रही है

Last Updated : June 27, 2026 at 10:52 PM IST

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सोनीपत में ट्रक से टकराई कार
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