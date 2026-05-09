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भजनपुरा मेट्रो स्टेशन के पास कार ने बाइक को मारी टक्कर, दो युवकों की मौत

नई दिल्ली : पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास इलाके में शुक्रवार देर रात तेज रफ्तार कार की टक्कर से बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई. हादसा भजनपुरा मेट्रो स्टेशन के पास हुआ, जहां एक कार ने पीछे से मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी. हादसे में दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना मिलने पर पहुंची पीसीआर टीम दोनों को जग प्रवेश चंद्र अस्पताल लेकर गई, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

मृतकों की पहचान रोहित (31) पुत्र शिव प्रकाश और हेमंत (33) पुत्र वीरपाल, निवासी करावल नगर के रूप में हुई है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि दोनों युवक मोटरसाइकिल से जा रहे थे, तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों युवक सड़क पर दूर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए.

घटना की सूचना मिलते ही खजूरी खास थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. पुलिस ने घटनास्थल से क्षतिग्रस्त बाइक और कार को कब्जे में लिया. मामले की जांच के लिए फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया, जिसने मौके से साक्ष्य एकत्र किए.