ETV Bharat / state

भजनपुरा मेट्रो स्टेशन के पास कार ने बाइक को मारी टक्कर, दो युवकों की मौत

खजूरी खास में तेज रफ्तार कार ने बुलेट सवार दो युवकों को मारी टक्कर, बाइक पर सवार दोनों युवकों की मैत,

पुलिस ने मौके पर पहुंच और जांच शुरू की
दिल्ली में कार ने बाइक को मारी टक्कर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 9, 2026 at 10:41 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली : पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास इलाके में शुक्रवार देर रात तेज रफ्तार कार की टक्कर से बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई. हादसा भजनपुरा मेट्रो स्टेशन के पास हुआ, जहां एक कार ने पीछे से मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी. हादसे में दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना मिलने पर पहुंची पीसीआर टीम दोनों को जग प्रवेश चंद्र अस्पताल लेकर गई, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

मृतकों की पहचान रोहित (31) पुत्र शिव प्रकाश और हेमंत (33) पुत्र वीरपाल, निवासी करावल नगर के रूप में हुई है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि दोनों युवक मोटरसाइकिल से जा रहे थे, तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों युवक सड़क पर दूर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए.

घटना की सूचना मिलते ही खजूरी खास थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. पुलिस ने घटनास्थल से क्षतिग्रस्त बाइक और कार को कब्जे में लिया. मामले की जांच के लिए फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया, जिसने मौके से साक्ष्य एकत्र किए.

डीसीपी नार्थ ईस्ट ने दी मामले की जानकारी

डीसीपी नार्थ ईस्ट ने कहा कि इस मामले में केस दर्ज कर आरोपित हिमांशु (27) को गिरफ्तार कर लिया है. हादसे में शामिल कार को भी जब्त कर लिया गया है. पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच जारी है और दुर्घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.

ये भी पढ़ें :

TAGGED:

BHAJANPURA METRO STATION
KHAZURI KHAS CAR HIT BIKE 2 DEAD
YOUTHS DEAD IN DELHI ROAD ACCIDENT
कार ने बाइक को मारी टक्कर
CAR COLLIDES WITH BIKE IN DELHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.