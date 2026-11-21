पलामू में शादी समारोह से लौट रही कार पेड़ से टकराई, एक की मौत चार की हालत गंभीर
पलामू में शादी समारोह से वापस लौट रही कार पेड़ से टकरा गई जिसमें एक की मौत और चार घायल हो गए. रिपोर्ट- नीरज कुमार.
Published : November 21, 2026 at 2:05 PM IST
पलामूः जिला पलामू के मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र के बिस्फुटा पुल के करीब शादी समारोह से लौट रही एक कार पेड़ से टकरा गई. इस घटना में एक युवक की मौत हो गई जबकि पांच लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं. सभी जख्मियों को इलाज के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है. गंभीर रूप से तीन घायलों को बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया है. सभी लोग सतबरवा थाना क्षेत्र के पोलपोल से एक शादी समारोह में भाग लेकर वापस लौट रहे थे.
कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई
शादी समारोह से लौटते समय कार बिस्फुटा पुल के पास अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई. पेड़ से टकराने के बाद कार दुर्घटना का शिकार हो गई. दुर्घटना में घायल सभी लोगों को इलाज के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है. जहां डॉक्टरों ने धर्मेंद्र पाल नाम के युवक को मृत घोषित कर दिया. धर्मेंद्र पाल बिश्रामपुर थाना क्षेत्र के बघमनवा के रहने वाले थे. जबकि सभी जख्मी पलामू के पड़वा थाना क्षेत्र के गड़ेरियाडीह के रहने वाले हैं.
'एक शादी समारोह से लौटते समय, बिस्फुटा पुल के पास एक कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और चार अन्य लोग घायल हो गए हैं जिनका इलाज चल रहा है'. ज्योतिलाल रजवार, टाउन थाना प्रभारी
एक की मौत चार की हालत गंभीर
इस दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई जबकि चार अन्य लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं. पुलिस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है. इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में परिजन एवं ग्रामीण मेडिकल कॉलेज पहुंचे हैं.
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