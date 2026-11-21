ETV Bharat / state

पलामू में शादी समारोह से लौट रही कार पेड़ से टकराई, एक की मौत चार की हालत गंभीर

शहर थाना मेदिनीनगर, पलामू ( Etv Bharat )

पलामूः जिला पलामू के मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र के बिस्फुटा पुल के करीब शादी समारोह से लौट रही एक कार पेड़ से टकरा गई. इस घटना में एक युवक की मौत हो गई जबकि पांच लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं. सभी जख्मियों को इलाज के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है. गंभीर रूप से तीन घायलों को बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया है. सभी लोग सतबरवा थाना क्षेत्र के पोलपोल से एक शादी समारोह में भाग लेकर वापस लौट रहे थे.

कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई