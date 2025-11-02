ETV Bharat / state

सड़क पर दीवार की तरह रखे डिवाइडर से टकराई कार, एक युवक की मौत, पहले भी हो चुके हैं हादसे

लगातार हादसों के बाद भी डिवाइडर जस का तस, पुलिस की अनुशंसा के बाद भी प्रशासन और NHAI की ओर से कोई इंतजाम नहीं.

Korba Road Accident
सड़क पर दीवार की तरह रखे डिवाइडर से टकराई कार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 2, 2025 at 3:17 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कोरबा: जिले के कटघोरा थाना इलाके में रोड ब्लॉक के लिए रखा डिवाइडर जानलेवा साबित हुआ. सुतर्रा के पास एनएच-130 पर तेज रफ्तार बलेनो कार डिवाइडर से टकरा गई, इसमें कार सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई है. जबकि हादसे में चार और लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. हादसा इतना जबरदस्त था कि कार के परखच्चे उड़ गए हैं. यहां पहले भी हादसे हो चुके हैं.

डिवाइडर से टकराई कार, एक युवक की मौत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दीवार की तरह रखा गया है डिवाइडर: यह हादसा बिलासपुर-कटघोरा एनएच-130 पर हुआ है. जहां ये हादसा हुआ है, वहां से यू टर्न लेकर सुतर्रा की तरफ मुड़ना पड़ता है, जहां से वाहन यू टर्न लेते हैं, ठीक उसी स्थान पर आगे का हाईवे अधूरा होने के कारण डिवाइडर रखा गया है. तेज रफ्तार वाहन सड़क के बीचो-बीच दीवार की तरह रखे गए डिवाइडर को देख नहीं पाते और इससे टकरा जाते हैं. इसी स्थान पर पहले भी कई हादसे हुए हैं.

Korba Road Accident
ह हादसा बिलासपुर-कटघोरा एनएच-130 पर हुआ है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मृतक की एक वर्ष पहले हुई थी शादी: जानकारी के अनुसार, कार सवार सभी लोग खैरागढ़ से अंबिकापुर जा रहे थे. कार सवार उसी डिवाइडर से टकराए जहां से उन्हें यू टर्न लेकर सुतर्रा की तरफ मुड़ना था. हादसे में मृत युवक की पहचान विजय वर्मा (29 साल) निवासी भवनी, जिला खैरागढ़ के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि विजय की शादी को मात्र एक साल ही हुआ था. शादी की पहली सालगिरह से ठीक पहले ही उसकी मौत हो गई है. वहीं हादसे में तिलेश्वर वर्मा की हालत गंभीर है.

Korba Road Accident
कटघोरा थाना इलाके में हादसा, एक की मौत, 4 घायल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

घायलों के नाम

  • तिलेश्वर वर्मा (32 वर्ष), निवासी भवनी, खैरागढ़
  • मकुंदी वर्मा (49 वर्ष)
  • अशोक वर्मा (35 वर्ष) निवासी जामुल, भिलाई
  • संजय वर्मा (35 वर्ष) निवासी बोईरडीह

पुलिस ने हटाने के लिए लेटर भी लिखा है: कटघोरा थाना के टीआई धर्म नारायण तिवारी ने बताया कि वर्तमान हादसे में खैरागढ़ निवासी एक युवक की जान चली गई है. डिवाइडर को हटाने के लिए 3 बार NHAI और SDM को पत्र लिखा जा चुका है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है. अधिकारियों से पत्राचार के बाद भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया और सड़क हादसों का दौर जारी है.

Korba Road Accident
लगातार हादसों के बाद भी डिवाइडर नहीं हटाया जा रहा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

SDM ने क्या कहा: कटघोरा SDM तन्मय खन्ना ने बताया कि पुलिस की ओर से लिखा गया कोई भी पत्र मुझे फिलहाल नहीं मिला है. हो सकता है वह कार्यालय में मुझे पहले वाले एसडीएम को मिला हो. हादसे की पूरी रिपोर्ट ली जाएगी, इसके बाद दुर्घटनाओं को कम करने के लिए पुलिस की ओर से जो भी अनुशंसा की गई है, उसपर अमल किया जाएगा.

रायपुर के ब्लू वाटर में हादसा, नहाने गए दो बच्चे डूबे, एसडीआरएफ ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन
बेमेतरा सड़क हादसा : साहू समाज का पूर्व विधायक को लेकर गुस्सा,आशीष छाबड़ा के खिलाफ पास किया निंदा प्रस्ताव
छत्तीसगढ़ के कवर्धा और रायगढ़ में सड़क हादसा, 6 लोगों की मौत

TAGGED:

KORBA BILASPUR NH 130
ROAD ACCIDENT
डिवाइडर से टकराई कार
कोरबा सड़क हादसा
KORBA ROAD ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

EXPLAINER: छत्तीसगढ़ की रजत जयंती पर जानिए कांग्रेस पार्टी के 25 साल का सफर, सत्ता, संघर्ष और पुनरुत्थान

Explainer: भारत में बड़े नक्सली सरेंडर के कारण, नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या घटी, जानिए राज्यों की रणनीति

पतझड़ की तरह बिखर गई नक्सलवादी विचारधारा, जो बचे उनका वजूद खत्म, बस्तर और युवाओं के विकास का करें काम: डीएम अवस्थी, पूर्व डीजीपी

रेशम हब छत्तीसगढ़, रेशमी रास्ते पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिला संबल, महिलाएं हो रही आत्मनिर्भर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.