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धनबाद में कार ने बाइक को मारी टक्कर, महिला की मौत, नशे में गाड़ी चलाने का आरोप

धनबाद: कोयलांचल में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है. बरवाअड्डा थाना क्षेत्र के जोड़ापीपल के पास एक तेज रफ्तार कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में बाइक सवार 19 वर्षीय महिला रोशन परवीन की मौत हो गई, जबकि बाइक पर सवार युवक और दो मासूम बच्चे घायल हो गए.

घटना के बाद मौके पर जुटे ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा. आक्रोशित लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर नेशनल हाईवे-19 को जाम कर दिया. इस दौरान पुलिस पर शव को जबरन उठाने की कोशिश करने का आरोप भी लगाया गया. स्थानीय लोगों ने कार चालक और उसके साथ मौजूद दो अन्य लोगों को पुलिस के हवाले कर दिया. करीब चार घंटे तक सड़क पर आवागमन बाधित रहा. बाद में सरकारी प्रावधानों के तहत सहायता दिलाने के आश्वासन के बाद जाम हटाया गया.

स्थानीय का बयान (ETV BHARAT)

जानकारी के मुताबिक, बरवाअड्डा थाना क्षेत्र के नावाटांड़ निवासी अब्बुसलीम अंसारी अपने रिश्तेदारों के घर श्रीरामपुर से लौट रहे थे. इसी दौरान जोड़ापीपल के पास तेज रफ्तार कार ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार सभी लोग घायल हो गए. हादसे में रोशन परवीन की मौत हो गई. वहीं, 19 वर्षीय अब्बुसलीम अंसारी, 12 वर्षीय रिजवान अंसारी और डेढ़ वर्षीय अफान अंसारी घायल हो गए.

स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस शव को जबरन उठाने का प्रयास कर रही थी. ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि वह शराब के नशे में गाड़ी चला रहा था. लोगों ने कार चालक समेत तीन लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. हालांकि, चालक के नशे में होने की पुष्टि जांच के बाद ही स्पष्ट होगी. करीब चार घंटे तक चले सड़क जाम के कारण नेशनल हाईवे-19 पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित रही. हालांकि, पीड़ित परिवार को सहायता दिलाने का आश्वासन मिलने के बाद ग्रामीणों ने जाम समाप्त कर दिया. पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.