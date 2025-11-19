ETV Bharat / state

फलोदी-बीकानेर हाईवे पर डंपर से भिड़ी कार, दो युवकों की मौत, बहरोड़ के पास ट्रक से टकराई रोडवेज बस, कई घायल

फलोदी के पास डंपर से टकराई कार से सवार कांच तोड़कर बोनट पर आ गिरा. बहरोड़ के पास हादसाग्रस्त रोडवेज का चालक गंभीर घायल है.

Badly damaged car near Phalodi
पुलिस थाना बाप. (ETV Bharat Phalodi)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 19, 2025 at 9:42 AM IST

3 Min Read
फलोदी/ बहरोड़: फलोदी-बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग-11 पर मंगलवार शाम खिदरत गांव के पास तेज रफ्तार कार और डंपर की भिड़ंत में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. हादसा इतना भीषण था कि कार पूरी तरह चकनाचूर हो गई. चालक समेत दोनों युवक कार में बुरी तरह फंस गए. उधर, दिल्ली-जयपुर नेशनल हाईवे पर बहरोड़ क्षेत्र में रोडवेज बस ट्रक से टकरा गई और 24 सवारियां घायल हो गई.

कांच तोड़कर बोनट पर जा गिरा युवक: फलोदी क्षेत्र के बाप थानाधिकारी रमेश ढाका ने बताया कि मंगलवार शाम बीकानेर से बाप की और आ रही एक कार ने हाईवे पर आगे चल रहे डंपर को पीछे से जबरदस्त टक्कर मार दी. इसमें कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार में सवार युवक कांच तोड़कर बोनट पर जा गिरा. वहीं, चालक कार में फंस गया. कार सवार युवकों की पहचान सांग सिंह पुत्र किशनसिंह, निवासी राजमथाई भणियाणा (पोकरण) और ज्ञानसिंह पुत्र नाथूसिंह, निवासी भैसड़ा (जैसलमेर) के रूप में हुई. कार ज्ञानसिंह चला रहा था. दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. दोनों शव बाप सीएचसी की मोर्चरी में रखवा पुलिस ने हादसे दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू की.

पढ़ें:जानवर को बचाने के प्रयास में मिनी ट्रक से भिड़ी स्कॉर्पियो में लगी आग, जिंदा जला चालक

टक्कर के बाद पलटी कार: प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कार बीकानेर की तरफ से बाप आ रही थी. ओवरटेक करने के प्रयास में कार अचानक बेकाबू हो गई और सीधे आगे चल रहे डंपर के पिछले हिस्से से जा टकराई. टक्कर के बाद कार पलट गई. उसका आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. हादसे की भयावहता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि सीट पर बैठा एक युवक टक्कर के साथ कार के कांच तोड़कर बोनट पर जा गिरा.

एक घंटा लगा शव निकालने में: हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण पहुंचे और पुलिस को सूचित किया. बाप पुलिस ने राहत कार्य शुरू किया. क्षतिग्रस्त कार से चालक का शव निकालने में पुलिस और ग्रामीणों को एक घंटे कड़ी मशक्कत करनी पड़ी. हादसे के बाद क्षेत्र में शोक की लहर है, जबकि पुलिस डंपर चालक का पता लगाने में जुटी है.

पढ़ें: दर्दनाक हादसा : दोस्त का जन्मदिन मनाकर आ रहे युवाओं की गाड़ी पलटी, तीन की मौत, आठ घायल

सवारियां लेने के चक्कर में हादसा: उधर, दिल्ली-जयपुर नेशनल हाईवे 48 पर बहरोड़ के कांकर दोपा गांव के पास बुधवार सुबह राजस्थान रोडवेज बस की ट्रक से टक्कर हो गई. इसमें दो दर्जन सवारियां गंभीर रूप से घायल हो गई. घायलों को बहरोड़ अस्पताल में भर्ती कराया गया. रोडवेज चालक की हालत गंभीर होने पर रैफर किया. वहीं ट्रक चालक वाहन लेकर फरार हो गया. बहरोड़ कोतवाली थाने के एएसआई रामनिवास ने बताया कि हादसा सुबह 6 बजे हुआ. एक दर्जन सवारियां घायल हो गई जबकि कुछ के मामूली चोटें आई. बस सवार दिनेश कुमार ने बताया कि वो दिल्ली से जयपुर आ रहा था कि बहरोड़ के पास रोडवेज चालक ने आगे चल रहे ट्रक को टक्कर मार दी. इसमें दिनेश भी घायल हो गया. घायल दिनेश ने बताया कि नीमराणा में प्राइवेट बस और राजस्थान रोडवेज में सवारियां लेने की होड़ मच गई. इसी चक्कर में हादसा हो गया. घायल जितेंद्र कुमार ने बताया कि अचानक तेज धमाका से हमारी नींद खुली तो बस ट्रक से भिड़ी हुई थी.बस में चीख पुकार मची थी.

TWO YOUTHS DIED IN PHALODI
हादसे का शिकार बनी रोडवेज बस
राज्य में सड़क हादसे
ROADWAYS BUS COLLIDES WITH TRUCK
TWO ROAD ACCIDENTS IN RAJASTHAN

