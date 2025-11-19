ETV Bharat / state

फलोदी-बीकानेर हाईवे पर डंपर से भिड़ी कार, दो युवकों की मौत, बहरोड़ के पास ट्रक से टकराई रोडवेज बस, कई घायल

पुलिस थाना बाप. ( ETV Bharat Phalodi )

फलोदी/ बहरोड़: फलोदी-बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग-11 पर मंगलवार शाम खिदरत गांव के पास तेज रफ्तार कार और डंपर की भिड़ंत में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. हादसा इतना भीषण था कि कार पूरी तरह चकनाचूर हो गई. चालक समेत दोनों युवक कार में बुरी तरह फंस गए. उधर, दिल्ली-जयपुर नेशनल हाईवे पर बहरोड़ क्षेत्र में रोडवेज बस ट्रक से टकरा गई और 24 सवारियां घायल हो गई. कांच तोड़कर बोनट पर जा गिरा युवक: फलोदी क्षेत्र के बाप थानाधिकारी रमेश ढाका ने बताया कि मंगलवार शाम बीकानेर से बाप की और आ रही एक कार ने हाईवे पर आगे चल रहे डंपर को पीछे से जबरदस्त टक्कर मार दी. इसमें कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार में सवार युवक कांच तोड़कर बोनट पर जा गिरा. वहीं, चालक कार में फंस गया. कार सवार युवकों की पहचान सांग सिंह पुत्र किशनसिंह, निवासी राजमथाई भणियाणा (पोकरण) और ज्ञानसिंह पुत्र नाथूसिंह, निवासी भैसड़ा (जैसलमेर) के रूप में हुई. कार ज्ञानसिंह चला रहा था. दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. दोनों शव बाप सीएचसी की मोर्चरी में रखवा पुलिस ने हादसे दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू की. पढ़ें:जानवर को बचाने के प्रयास में मिनी ट्रक से भिड़ी स्कॉर्पियो में लगी आग, जिंदा जला चालक टक्कर के बाद पलटी कार: प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कार बीकानेर की तरफ से बाप आ रही थी. ओवरटेक करने के प्रयास में कार अचानक बेकाबू हो गई और सीधे आगे चल रहे डंपर के पिछले हिस्से से जा टकराई. टक्कर के बाद कार पलट गई. उसका आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. हादसे की भयावहता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि सीट पर बैठा एक युवक टक्कर के साथ कार के कांच तोड़कर बोनट पर जा गिरा.