हिमाचल में सेना के ट्रक से टकराई तेज रफ्तार कार, ड्राइवर की मौत
सोलन जिले में एनएच 5 पर हुए सड़क हादसे में गई एक की जान.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 10:26 PM IST
सोलन: वीरवार को सोलन जिले में चंडीगढ़-शिमला NH 5 पर ध्यारीघाट के पास एक तेज रफ्तार कार पहले डिवाइड से टकराई, फिर इंडियन आर्मी के वाहन से जा टकराई. इस हादसे में कार ड्राइवर बुरी तरह घायल हो गया. ड्राइवर कार की सीट व स्टेरिंग के बीच फंस गया. मौके पर मौजूद सेना के जवानों ने घायल ड्राइवर को कार से बाहर निकाला और निजी गाड़ी से इलाज के लिए शिमला ले गए, लेकिन इस दौरान चालक की मौत हो गई.
एएसपी सोलन रमेश शर्मा ने बताया, "हादसे का शिकार हुई TIAGO कंपनी की गाड़ी का टैम्परैरी नंबर HP/64TC/2019/4/2 है. गाड़ी चालक की पहचान अर्पण कुमार के रूप में हुई है. हादसे का कारण ड्राइवर द्वारा गाड़ी को तेज रफ्तार में गलत दिशा में चलाने के कारण हुआ है. कंडाघाट थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है".
बता दें कि आज सुबह भी राष्ट्रीय राजमार्ग-5 पर सोलन में BDO कार्यालय के ऊपर एक सड़क हादसा हुआ. जिसमें एक बाइक, ट्रक और कार आपस में टकरा गए. गनीमत रही कि इस हादसे में कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई, लेकिन तीनों वाहनों को भारी नुकसान पहुंचा है.
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा उस वक्त हुआ जब एक बाइक सवार सड़क पर स्किड होने से गिर गया. स्थानीय लोग बाइक सवार को अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था कर रहे थे और पीछे एक कैंटर ट्रक रुका हुआ था. इसी दौरान शिमला से चंडीगढ़ की ओर जा रही एक तेज रफ्तार कार ने पीछे से बाइक और ट्रक को जोरदार टक्कर मार दी.
टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. वहीं, कार और ट्रक को भी काफी नुकसान हुआ है. घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात बहाल करवाया और मामले की जांच में जुट गई.
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