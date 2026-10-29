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हिमाचल में सेना के ट्रक से टकराई तेज रफ्तार कार, ड्राइवर की मौत

सेना के ट्रक से टकराई तेज रफ्तार कार ( ETV Bharat )

सोलन: वीरवार को सोलन जिले में चंडीगढ़-शिमला NH 5 पर ध्यारीघाट के पास एक तेज रफ्तार कार पहले डिवाइड से टकराई, फिर इंडियन आर्मी के वाहन से जा टकराई. इस हादसे में कार ड्राइवर बुरी तरह घायल हो गया. ड्राइवर कार की सीट व स्टेरिंग के बीच फंस गया. मौके पर मौजूद सेना के जवानों ने घायल ड्राइवर को कार से बाहर निकाला और निजी गाड़ी से इलाज के लिए शिमला ले गए, लेकिन इस दौरान चालक की मौत हो गई.

एएसपी सोलन रमेश शर्मा ने बताया, "हादसे का शिकार हुई TIAGO कंपनी की गाड़ी का टैम्परैरी नंबर HP/64TC/2019/4/2 है. गाड़ी चालक की पहचान अर्पण कुमार के रूप में हुई है. हादसे का कारण ड्राइवर द्वारा गाड़ी को तेज रफ्तार में गलत दिशा में चलाने के कारण हुआ है. कंडाघाट थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है".

बता दें कि आज सुबह भी राष्ट्रीय राजमार्ग-5 पर सोलन में BDO कार्यालय के ऊपर एक सड़क हादसा हुआ. जिसमें एक बाइक, ट्रक और कार आपस में टकरा गए. गनीमत रही कि इस हादसे में कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई, लेकिन तीनों वाहनों को भारी नुकसान पहुंचा है. सोलन में सेना के ट्रक से टकराई अनियंत्रित कार (ETV Bharat)