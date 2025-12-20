पेट्रोल पंप में फ्यूल भराने आई स्कॉर्पियो में लगी आग, पुलिस और पंप कर्मियों की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा
धनबाद के पुटकी थाना क्षेत्र में डीजल भरवाने गए एक वाहन में अचानक आग लग गई. समय रहते हुए इस पर काबू पालिया गया.
धनबादः जिले के पुटकी थाना क्षेत्र के चिरुडीह स्थित विनोद इंडियन पेट्रोल पंप में शुक्रवार की रात डीजल भरवाने आए एक स्कार्पियो वाहन में अचानक आग लग गई. जिससे कुछ देर के लिए यहां अफरातफरी मच गई.
घटना में कोई नुकसान नहीं हुआ
बताया जा रहा है कि पुटकी ओल्ड डीवीसी निवासी विकास कुमार सिंह अपने स्कार्पियो में डीजल भरवाने पहुंचे थे. इसी दौरान गाड़ी से धुआं उठने लगा. धुआं देखते ही पेट्रोल पंप कर्मियों के द्वारा वाहन को पंप परिसर से बाहर निकाल दिया गया. बाहर निकालते ही गाड़ी में भयानक आग लग गई. वहीं पंपकर्मी, पुलिस और दमकलकर्मियों की मदद से आग पर पूरी तरह नियंत्रण पा लिया गया. घटना में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है.
फ्यूल भराने के बाद धुंआ उठा और आग लग गई
वहीं, घटना को लेकर पुटकी थाना प्रभारी वकार हुसैन ने कहा कि पेट्रोल पंप फ्यूल भराने के लिए स्कॉर्पियो पहुंची थी. फ्यूल भराने के बाद वाहन के अगले टायर में धुंआ उठने के बाद अचानक आग लग गई. जिसके बाद वाहन को पंप से आगे बढ़ाकर खड़ा किया गया था.
आग पर पाया गया काबू
धीरे- धीरे आग बोनट ने पकड़ ली और आग की लपटें ऊपर तक उठने लगीं. इसके बाद दमकलकर्मियों को बुलवाया गया, जिसके बाद स्कार्पियो वाहन में लगी आग पर काबू पा लिया गया.
