रामगढ़ में NH-33 पर चलती कार में लगी भीषण आग, बाल-बाल बचे पति-पत्नी और उनके दो बच्चे
रामगढ़ में एक चलती कार में आग लग गई. जिसने बाद में विकराल रूप धारण कर लिया.
Published : June 24, 2026 at 2:02 PM IST
रामगढ़: रांची-रामगढ़ मुख्य मार्ग एनएच-33 स्थित ओरमांझी टोल प्लाजा के पास उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब हजारीबाग से रांची की ओर जा रही एक कार में अचानक आग लग गई. देखते ही देखते आग ने पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया. हालांकि कार में सवार पति-पत्नी और उनके दो बच्चे समय रहते वाहन से बाहर निकल गए, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया. सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं.
समय रहते कार से बाहर निकल गया परिवार
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, कार से अचानक धुआं निकलने लगा. चालक को स्थिति का आभास होते ही उसने वाहन सड़क किनारे रोक दिया. इसके बाद परिवार के सभी सदस्य तुरंत कार से बाहर निकल गए और कुछ ही मिनटों में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरी कार धू-धू कर जलने लगी. आग की लपटें इतनी तेज थीं कि आसपास मौजूद लोगों में भी दहशत का माहौल बन गया.
घटनास्थल पर पहुंची पुलिस
घटना की वजह से एनएच-33 रांची-पटना मुख्य मार्ग पर कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा. सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई और जाम जैसी स्थिति निर्मित हो गई. सूचना मिलने के बाद ओरमांझी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने में जुट गई, साथ ही फायर ब्रिगेड की टीम को भी सूचना दी गई.
किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं: थाना प्रभारी
ओरमांझी थाना प्रभारी मनोज कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि हजारीबाग से रांची जा रही एक कार में अचानक आग लग गई थी. वाहन में सवार पति-पत्नी और दो बच्चे सुरक्षित बाहर निकल गए, जिससे किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है. उन्होंने बताया कि फायर ब्रिगेड की टीम को तत्काल बुलाया गया था लेकिन तब तक आग इतनी फैल चुकी थी कि कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई. फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को बुझा दिया है.
कार में तकनीकी खराबी या शॉर्ट सर्किट की आशंका
यह घटना रामगढ़ और ओरमांझी के सीमावर्ती क्षेत्र स्थित ओरमांझी थाना क्षेत्र की है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. प्रारंभिक आशंका वाहन में तकनीकी खराबी या शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की जताई जा रही है. घटना के बाद पुलिस ने यातायात को सामान्य कराया, जिसके बाद वाहनों का आवागमन सुचारु रूप से शुरू हो सका.
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