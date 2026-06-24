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रामगढ़ में NH-33 पर चलती कार में लगी भीषण आग, बाल-बाल बचे पति-पत्नी और उनके दो बच्चे

रामगढ़: रांची-रामगढ़ मुख्य मार्ग एनएच-33 स्थित ओरमांझी टोल प्लाजा के पास उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब हजारीबाग से रांची की ओर जा रही एक कार में अचानक आग लग गई. देखते ही देखते आग ने पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया. हालांकि कार में सवार पति-पत्नी और उनके दो बच्चे समय रहते वाहन से बाहर निकल गए, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया. सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं.

समय रहते कार से बाहर निकल गया परिवार

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, कार से अचानक धुआं निकलने लगा. चालक को स्थिति का आभास होते ही उसने वाहन सड़क किनारे रोक दिया. इसके बाद परिवार के सभी सदस्य तुरंत कार से बाहर निकल गए और कुछ ही मिनटों में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरी कार धू-धू कर जलने लगी. आग की लपटें इतनी तेज थीं कि आसपास मौजूद लोगों में भी दहशत का माहौल बन गया.

NH-33 पर चलती कार में लगी भीषण आग (Etv Bharat)

घटनास्थल पर पहुंची पुलिस

घटना की वजह से एनएच-33 रांची-पटना मुख्य मार्ग पर कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा. सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई और जाम जैसी स्थिति निर्मित हो गई. सूचना मिलने के बाद ओरमांझी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने में जुट गई, साथ ही फायर ब्रिगेड की टीम को भी सूचना दी गई.