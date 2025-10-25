ETV Bharat / state

जब बीच सड़क पर BMW कार धू-धूकर जल उठी, बाल-बाल बची फैमिली

सीकर : दादिया थाना इलाके में बीती रात बड़ा हादसा टल गया जब सड़क पर चलते हुए एक बीएमडब्ल्यू कार अचानक आग की लपटों में घिर गई. गाड़ी में सवार छह लोगों ने समय रहते नीचे उतरकर अपनी जान बचा ली. घटना गोवर्धन होटल के पास की है, जहां जयपुर निवासी एडवोकेट अभिषेक अपने परिवार सहित हरियाणा के डबवाली से जयपुर लौट रहे थे.

दादिया थानाधिकारी बुद्धिप्रकाश ने बताया कि गाड़ी में तीन बच्चे और कुल छह सदस्य सवार थे. रास्ते में अचानक गाड़ी के आगे के हिस्से से धुआं और आग की लपटें निकलनी शुरू हुईं. चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत गाड़ी रोकी और सबसे पहले बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला. इसके बाद सभी परिजन नीचे उतर गए और आसपास के लोगों को मदद के लिए बुलाया.

