जब बीच सड़क पर BMW कार धू-धूकर जल उठी, बाल-बाल बची फैमिली

एक चलती कार में अचानक आग लग गई , इस कार में जयपुर का एक छह सदस्यीय परिवार सफर कर रहा था.

कार में आग
कार में आग (फोटो ईटीवी भारत सीकर)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 25, 2025 at 8:28 AM IST

2 Min Read
सीकर : दादिया थाना इलाके में बीती रात बड़ा हादसा टल गया जब सड़क पर चलते हुए एक बीएमडब्ल्यू कार अचानक आग की लपटों में घिर गई. गाड़ी में सवार छह लोगों ने समय रहते नीचे उतरकर अपनी जान बचा ली. घटना गोवर्धन होटल के पास की है, जहां जयपुर निवासी एडवोकेट अभिषेक अपने परिवार सहित हरियाणा के डबवाली से जयपुर लौट रहे थे.

दादिया थानाधिकारी बुद्धिप्रकाश ने बताया कि गाड़ी में तीन बच्चे और कुल छह सदस्य सवार थे. रास्ते में अचानक गाड़ी के आगे के हिस्से से धुआं और आग की लपटें निकलनी शुरू हुईं. चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत गाड़ी रोकी और सबसे पहले बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला. इसके बाद सभी परिजन नीचे उतर गए और आसपास के लोगों को मदद के लिए बुलाया.

सूचना पर दादिया थाना पुलिस और दमकल दल मौके पर पहुंचे. करीब 10 से 20 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जल चुकी थी. गाड़ी में रखा सामान पहले ही बाहर निकाल लिया गया, जिससे बड़ा नुकसान टल गया. प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है. स्थानीय लोगों की सतर्कता और परिवार की सजगता से एक बड़ा हादसा टल गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर आग लगने के कारणों की विस्तृत जांच शुरू कर दी है.

