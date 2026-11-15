रानीखेत-हल्द्वानी मार्ग पर कार में लगी भीषण आग, कार सवार 6 लोगों ने कूदकर बचाई जान
हरियाणा के पर्यटकों की एक चलती कार (रेनो ट्राइबर) में अचानक भीषण आग लग गई. घटना से मौके पर हड़कंप मच गया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 15, 2026 at 10:33 AM IST
अल्मोड़ा: रानीखेत-हल्द्वानी मार्ग पर मॉलरोड स्थित चाइना व्यू से करीब दो किलोमीटर आगे रात में एक कार में अचानक भीषण आग लगने से अफरातफरी मच गई. कार में हरियाणा के करनाल निवासी छह लोग सवार थे, जो रानीखेत की ओर आ रहे थे. आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया. गनीमत रही कि कार सवार सभी छह लोगों ने समय रहते बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली. हादसे में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है, जबकि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर बमुश्किल काबू पाया.
हरियाणा के करनाल निवासी छह लोग रेनो ट्राइबर कार एचआर 05बीजे 7012 से रानीखेत आ रहे थे. देर रात जब उनकी कार रानीखेत-हल्द्वानी मार्ग पर मॉलरोड स्थित चाइना व्यू से करीब दो किलोमीटर आगे पहुंची, तभी अचानक कार में आग लग गई. शुरुआत में आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका. देखते ही देखते आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया. अचानक उठती आग की लपटों को देखकर कार में सवार लोगों में घबराहट फैल गई.
हालात की गंभीरता को देखते हुए सभी छह लोग तत्काल कार से बाहर निकल आए. लोगों ने घटना की सूचना 112 में दी. सूचना मिलते ही रानीखेत अग्निशमन केंद्र की टीम दमकल वाहन के साथ मौके पर पहुंची और आग बुझाने का अभियान शुरू किया. अग्निशमन कर्मियों ने कड़ी मशक्कत करते हुए आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार बुरी तरह जलकर क्षतिग्रस्त हो चुकी थी.
प्रभारी अग्निशमन अधिकारी रानीखेत गणेश चंद्र ने बताया कि वाहन में आग लगने की सूचना मिलते ही अग्निशमन टीम को तत्काल मौके पर भेजा गया. टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर तत्परता से कार्रवाई की और आग को बुझाया. उन्होंने बताया कि रेस्क्यू अभियान में अग्निशमन कर्मी नरेश जोशी, संदीप सिंह, महिपाल सिंह और रमेश सिंह शामिल रहे. हादसे में कार सवार सभी छह लोगों के सुरक्षित बच जाने से बड़ी अनहोनी टल गई. समय रहते कार से बाहर निकलने और अग्निशमन विभाग की त्वरित कार्रवाई से किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई. हालांकि आग लगने से वाहन को भारी नुकसान पहुंचा है.
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