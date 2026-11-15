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रानीखेत-हल्द्वानी मार्ग पर कार में लगी भीषण आग, कार सवार 6 लोगों ने कूदकर बचाई जान

रानीखेत हल्द्वानी मार्ग पर कार बनी आग का गोला ( Photo-ETV Bharat )

अल्मोड़ा: रानीखेत-हल्द्वानी मार्ग पर मॉलरोड स्थित चाइना व्यू से करीब दो किलोमीटर आगे रात में एक कार में अचानक भीषण आग लगने से अफरातफरी मच गई. कार में हरियाणा के करनाल निवासी छह लोग सवार थे, जो रानीखेत की ओर आ रहे थे. आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया. गनीमत रही कि कार सवार सभी छह लोगों ने समय रहते बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली. हादसे में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है, जबकि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर बमुश्किल काबू पाया.

हरियाणा के करनाल निवासी छह लोग रेनो ट्राइबर कार एचआर 05बीजे 7012 से रानीखेत आ रहे थे. देर रात जब उनकी कार रानीखेत-हल्द्वानी मार्ग पर मॉलरोड स्थित चाइना व्यू से करीब दो किलोमीटर आगे पहुंची, तभी अचानक कार में आग लग गई. शुरुआत में आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका. देखते ही देखते आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया. अचानक उठती आग की लपटों को देखकर कार में सवार लोगों में घबराहट फैल गई.