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हरिद्वार अंडरपास वर्कशॉप के बाहर खड़ी कार में लगी आग, मची अफरा तफरी

वर्कशॉप के बाहर खड़ी कार में लगी आग ( ETV Bharat )

हरिद्वार: ज्वालापुर में एक कार में भीषण आग लग गई. जिसमें कार जलकर राख हो गई है. सीतापुर अंडरपास के नजदीक एक वर्कशॉप के बाहर खड़ी कार में आग लगी तो अफरा तफरी मच गई. देखते-देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया. सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची. हालांकि तब तक कार आग का गोला बन चुकी थी. जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने जलती हुई कार पर पानी डालकर आग बुझाई. बताया का रहा है कि पास में मौजूद कचरे में आग लगने से कार आग जल उठी है. गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ. दरअसल सीतापुर अंडरपास के पास कई कार रिपेयरिंग के वर्कशॉप हैं. बुधवार को दिन में एक वर्कशॉप के पास खाली प्लॉट में खड़ी एक कार में आग लग गई. आसपास मौजूद लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन, देखते ही देखते कार, आग का गोला बन गई. कार में से उठती लपटों को देखकर लोगों में अफरा तफरी मच गई. इसी बीच किसी ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी. वर्कशॉप के बाहर खड़ी कार में लगी आग (ETV Bharat)