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हरिद्वार अंडरपास वर्कशॉप के बाहर खड़ी कार में लगी आग, मची अफरा तफरी

घटना से जुड़ा वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें फायरकर्मी आग को बुझाते हुए नजर आ रहे हैं.

CAR CATCHES FIRE IN HARIDWAR
वर्कशॉप के बाहर खड़ी कार में लगी आग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 18, 2026 at 7:46 PM IST

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हरिद्वार: ज्वालापुर में एक कार में भीषण आग लग गई. जिसमें कार जलकर राख हो गई है. सीतापुर अंडरपास के नजदीक एक वर्कशॉप के बाहर खड़ी कार में आग लगी तो अफरा तफरी मच गई. देखते-देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया. सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची. हालांकि तब तक कार आग का गोला बन चुकी थी. जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने जलती हुई कार पर पानी डालकर आग बुझाई. बताया का रहा है कि पास में मौजूद कचरे में आग लगने से कार आग जल उठी है. गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ.

दरअसल सीतापुर अंडरपास के पास कई कार रिपेयरिंग के वर्कशॉप हैं. बुधवार को दिन में एक वर्कशॉप के पास खाली प्लॉट में खड़ी एक कार में आग लग गई. आसपास मौजूद लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन, देखते ही देखते कार, आग का गोला बन गई. कार में से उठती लपटों को देखकर लोगों में अफरा तफरी मच गई. इसी बीच किसी ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी.

वर्कशॉप के बाहर खड़ी कार में लगी आग (ETV Bharat)

सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग को बुझाने का प्रयास शुरू किया. हालांकि टीम के पहुंचने से पहले कार पूरी तरह से जल चुकी थी. दूर तक आग की लपटें और धुआं दिखाई दे रहा था. टीम ने आग को बुझाने का प्रयास शुरू किया. पानी से आग को बुझा दी गई थी. गनीमत रही कि वक्त रहते कार की आग को बुझा दिया. आसपास खड़ी अन्य कारों तक आग नहीं पहुंची. इस तरह से एक बड़ा हादसा टल गया. आग लगने के पुख्ता कारणों का पता नहीं चल पाया है.

बताया जा रहा है कि कार के पास ही कचरे का ढेर पड़ा हुआ था. किसी ने जलती हुई सिगरेट कचरे में फेंक दी होगी. जिसके कारण पहले कचरे में आग लगी और फिर कार में भी आग लग गई. घटना से जुड़ा वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में फायरकर्मी आग को बुझाते हुए नजर आ रहे हैं.

सीएफओ वंश बहादुर यादव ने बताया सूचना मिलते ही मायापुर फायर यूनिट मौके पर पहुंची. आग को वक्त रहते बुझा दिया गया. आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है. मामले की जांच की जा रही है.

पढे़ं- किच्छा में खड़ी कार बनी आग का गोला, वाहन स्वामी ने पुरानी रंजिश में आग लगाने का लगाया आरोप

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