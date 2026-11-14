संभल : चलती सीएनजी कार बनी आग का गोला, ड्राइवर समेत 5 लोगों ने कूदकर बचाई जान
एक घंटे की मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 7:59 PM IST
संभल : जनपद में एक चलती कार में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे गाड़ी पूरी तरह जलकर खाक हो गई. राहत की बात यह रही कि कार में सवार ड्राइवर समेत पांच लोगों ने समय रहते कूदकर अपनी जान बचा ली. हादसे में किसी को कोई शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचा. सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.
दरअसल, घटना संभल कोतवाली क्षेत्र में मुरादाबाद रोड स्थित वाजिदपुरम के पास की है, यहां एसपी उत्तरी कार्यालय से करीब 300 मीटर की दूरी पर बुकिंग पर जा रही कार में अचानक आग लग गई. मोहल्ला मोहम्मद खान सराय निवासी ड्राइवर सलमान कार को बुकिंग पर लेकर जा रहा था.
कार की बुकिंग तीन हजार रुपये में हुई थी. बताया गया कि चालक करीब 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चला रहा था. इसी दौरान अचानक कार से धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते आग लग गई. आग लगते ही ड्राइवर समेत पांचों लोगों ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई. घटना के दौरान कार से उठता काले धुएं का गुबार करीब एक किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा था.
सूचना मिलने पर पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची. दमकल कर्मियों ने करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जल चुकी थी. कार का सिर्फ ढांचा ही बचा.
थाना प्रभारी सौरभ त्यागी ने बताया कि कार में आग लगने की सूचना पर पुलिस और दमकल विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंची थी. घटना में कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ है. आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है.
ये भी पढ़ें- कासगंज : कारागार में कैदी की संदिग्ध मौत से हड़कंप, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप