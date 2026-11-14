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संभल : चलती सीएनजी कार बनी आग का गोला, ड्राइवर समेत 5 लोगों ने कूदकर बचाई जान

कार बनी आग का गोला ( Photo Credit; ETV Bharat )

संभल : जनपद में एक चलती कार में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे गाड़ी पूरी तरह जलकर खाक हो गई. राहत की बात यह रही कि कार में सवार ड्राइवर समेत पांच लोगों ने समय रहते कूदकर अपनी जान बचा ली. हादसे में किसी को कोई शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचा. सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.

कार बनी आग का गोला (Video Credit; ETV Bharat) दरअसल, घटना संभल कोतवाली क्षेत्र में मुरादाबाद रोड स्थित वाजिदपुरम के पास की है, यहां एसपी उत्तरी कार्यालय से करीब 300 मीटर की दूरी पर बुकिंग पर जा रही कार में अचानक आग लग गई. मोहल्ला मोहम्मद खान सराय निवासी ड्राइवर सलमान कार को बुकिंग पर लेकर जा रहा था.

कार की बुकिंग तीन हजार रुपये में हुई थी. बताया गया कि चालक करीब 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चला रहा था. इसी दौरान अचानक कार से धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते आग लग गई. आग लगते ही ड्राइवर समेत पांचों लोगों ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई. घटना के दौरान कार से उठता काले धुएं का गुबार करीब एक किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा था.