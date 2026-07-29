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कुरुक्षेत्र में चलती कार में अचानक लगी भीषण आग, चालक ने सूझबूझ से बचाई जान

कुरुक्षेत्र से पिपली की तरफ जा रही कार में अचानक आग लग गई. घटना सेक्टर 13 के पास स्थित बीएसएनएल एक्सचेंज वाले चौक की है.

CAR CATCHES FIRE IN KURUKSHETRA
CAR CATCHES FIRE IN KURUKSHETRA (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 29, 2026 at 8:20 PM IST

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कुरुक्षेत्र: पिपली रोड पर उस समय हड़कंप मच गया. जब कुरुक्षेत्र शहर से पिपली की तरफ जा रही एक टाटा गाड़ी में अचानक आग लग गई. घटना सेक्टर 13 के पास स्थित बीएसएनएल एक्सचेंज वाले चौक की है. ​प्राप्त जानकारी के अनुसार गाड़ी कुरुक्षेत्र शहर से पिपली की ओर सामान्य रूप से जा रही थी कि अचानक उसके इंजन अगले हिस्से से लपटें निकलने लगीं. गाड़ी में आग भड़कते ही चालक ने त्वरित सूझबूझ का परिचय दिया और चलती गाड़ी से छलांग लगाकर अपनी जान बचाई.

स्थानीय लोगों की कोशिश रही नाकाम​: आग की लपटें उठती देख आसपास के दुकानदारों और राहगीरों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया. लोगों ने अपने स्तर पर पानी व अन्य साधनों से आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन आग का रूप इतना विकराल था कि वे इसे बुझाने में असफल रहे.​

कुरुक्षेत्र में चलती कार में अचानक लगी भीषण आग, चालक ने सूझबूझ से बचाई जान (ETV Bharat)

फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू: ​स्थिति बिगड़ती देख तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई. सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और दमकलकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पाया. हालांकि तब तक गाड़ी का अगला हिस्सा पूरी तरह जलकर खाक हो चुका था और वाहन को भारी नुकसान पहुंचा.

आग लगने की वजह पता नहीं: फायर ऑफिसर संदीप नरवाल ने बताया हमें गाड़ी में आग लगने की सूचना मिली थी, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए टीम ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है. राहत की बात ये है कि चालक पूरी तरह सुरक्षित बाहर निकल आया. गाड़ी को नुकसान पहुंचा है, लेकिन आग लगने के मुख्य कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है.

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