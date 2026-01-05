ETV Bharat / state

अल्मोड़ा में यूपी के पर्यटकों की कार हादसे का शिकार, दर्शन के लिए जागेश्वर जा रहे थे श्रद्धालु

अल्मोड़ा: जिले में जागेश्वर धाम के दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं की एक कार सोमवार को अरतोला के पास सड़क दुर्घटना का शिकार हो गई. दुर्घटना में कार सवार 6 लोगों को हल्की चोटें आई हैं. हालांकि, सभी श्रद्धालु सुरक्षित बताए जा रहे हैं. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, सड़क पर जमे पाले के कारण वाहन चालक कार पर नियंत्रण नहीं रख सका, जिससे कार पुलिया के किनारे जा टकराई.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से 6 दोस्त आर्टिका कार (संख्या UP 37 R 5870) में सवार होकर जागेश्वर धाम के दर्शन के लिए निकले थे. सोमवार को जैसे ही उनका वाहन अरतोला से आगे जागेश्वर की ओर बढ़ा, कुछ ही दूरी पर स्थित एक पुलिया के पास कार अचानक फिसल गई और पुलिया से जा टकराई. टक्कर के कारण कार के अगले हिस्से को काफी नुकसान पहुंचा है. वाहन में सवार श्रद्धालुओं को हल्की चोटें आईं, जिन्हें मौके पर ही प्राथमिक उपचार दिया गया.

कार में सवार श्रद्धालुओं की पहचान हापुड़ निवासी विवेक तोमर, हरेंद्र राणा, केशव शर्मा, यश गर्ग, प्रताप राणा और शिवम कुमार के रूप में हुई है. वाहन चला रहे श्रद्धालु ने बताया कि पुलिया से पहले उसने कार रोकने के लिए ब्रेक लगाया, लेकिन सड़क पर पाला जमा होने के कारण कार फिसलती चली गई और पुलिया से टकरा गई. हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत मदद की और पुलिस को सूचना दी.