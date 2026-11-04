उदयपुर-अहमदाबाद हाईवे पर भीषण हादसा, कार-वीडियो कोच बस टक्कर में दो युवकों की मौत
दुर्घटना के चलते हाईवे पर करीब एक घंटे तक जाम जैसे हालात बने रहे. पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाकर यातायात सुचारू करवाया.
Published : November 4, 2026 at 7:55 PM IST
उदयपुर: उदयपुर-अहमदाबाद नेशनल हाईवे-48 पर एक भीषण सड़क हादसे में दो युवकों की दर्दनाक मौत हो गई. तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर पार करते हुए दूसरी तरफ पहुंच गई और सामने से आ रही निजी वीडियो कोच बस से जा भिड़ी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. कार में सवार दोनों युवक बुरी तरह फंस गए, जिन्हें काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला जा सका.
हादसा ऋषभदेव थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे-48 स्थित कानुवाड़ा गांव के मोड़ पर हुआ. हेड कांस्टेबल विपुल ने बताया कि दोनों युवक कार में सवार होकर कागदर गांव से ऋषभदेव की तरफ आ रहे थे. इसी दौरान तेज रफ्तार कार का अचानक संतुलन बिगड़ गया. कार डिवाइडर पार कर दूसरी लेन में पहुंच गई और सामने से आ रही निजी वीडियो कोच बस से टकरा गई.
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दोनों युवक शराब के ठेके पर काम करते थे. टक्कर के बाद कार बुरी तरह पिचक गई और दोनों युवक उसमें फंस गए. कार का बोनट टूटकर बिखर गया. वहीं, बस का अगला हिस्सा भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. सूचना मिलने पर ऋषभदेव थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद दोनों युवकों के शव कार से बाहर निकलवाए और उन्हें अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. दुर्घटना के चलते हाईवे पर करीब एक घंटे तक जाम जैसे हालात बने रहे. पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाकर यातायात सुचारू करवाया. बुधवार को पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों का पोस्टमॉर्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिए. हादसे के बाद दोनों परिवारों में शोक छा गया.
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