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उदयपुर-अहमदाबाद हाईवे पर भीषण हादसा, कार-वीडियो कोच बस टक्कर में दो युवकों की मौत

ऋषभदेव थाना उदयपुर ( ETV Bharat Udaipur )

उदयपुर: उदयपुर-अहमदाबाद नेशनल हाईवे-48 पर एक भीषण सड़क हादसे में दो युवकों की दर्दनाक मौत हो गई. तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर पार करते हुए दूसरी तरफ पहुंच गई और सामने से आ रही निजी वीडियो कोच बस से जा भिड़ी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. कार में सवार दोनों युवक बुरी तरह फंस गए, जिन्हें काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला जा सका.