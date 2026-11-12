शकरपुर में दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर आग का गोला बनी कार, दो बच्चों समेत पांच लोगों ने कूदकर बचाई जान
दिल्ली के शकरपुर में चलती कार में लगी आग, ड्राइवर की सूझबूझ से कार में सवार बच्चों समेत पांच लोगों की बची जान.
Published : November 12, 2026 at 7:40 AM IST
नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली के शकरपुर इलाके में दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर बुधवार रात एक चलती अर्टिगा कार में अचानक आग लग गई. देखते ही देखते कार आग की लपटों से घिर गई और कुछ ही मिनटों में जलकर खाक हो गई. हादसे के समय कार में दो बच्चों समेत परिवार के पांच लोग सवार थे. गनीमत रही कि सभी ने समय रहते कार से बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली. इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.
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दमकल विभाग के अनुसार, कार चालक रामकुमार अपने परिवार के साथ नोएडा के छपरौली इलाके में रहते हैं. बुधवार को वह अपने बेटे, बहू और बच्चों के साथ त्योहार मनाने के लिए बागपत गए थे. शाम को परिवार कार से वापस नोएडा लौट रहा था. करीब सात बजे जब उनकी कार शकरपुर इलाके में दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर पहुंची, तभी अचानक इंजन से धुआं निकलने लगा.आग की इस घटना के कारण एक्सप्रेसवे पर कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा.
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रामकुमार कुछ समझ पाते, इससे पहले ही कार से आग की लपटें उठने लगीं. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कार में सवार सभी पांच लोग तुरंत बाहर निकल आए. कुछ ही देर में आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया. रामकुमार को आशंका है कि कार में शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लगी.कार से बाहर निकलने के बाद उन्होंने दमकल विभाग को सूचना दी. मौके पर पहुंचे दमकल के एक वाहन ने करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. हालांकि, तब तक कार पूरी तरह जल चुकी थी.
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