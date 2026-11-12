ETV Bharat / state

शकरपुर में दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर आग का गोला बनी कार, दो बच्चों समेत पांच लोगों ने कूदकर बचाई जान

नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली के शकरपुर इलाके में दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर बुधवार रात एक चलती अर्टिगा कार में अचानक आग लग गई. देखते ही देखते कार आग की लपटों से घिर गई और कुछ ही मिनटों में जलकर खाक हो गई. हादसे के समय कार में दो बच्चों समेत परिवार के पांच लोग सवार थे. गनीमत रही कि सभी ने समय रहते कार से बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली. इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.