मुजफ्फरनगर में बाइक सवार दो युवकों की मौत; मऊ में सवारियों से भरी बस पलटी, 14 घायल

मऊ सीओ सिटी अंजनी कुमार पांडेय ने बताया कि कुछ यात्रियों को इलाज के बाद छोड़ दिया गया है. बाकी घायलों का इलाज जारी है.

मुजफ्फरनगर में बाइक सवार दो युवकों की मौत.
मुजफ्फरनगर में बाइक सवार दो युवकों की मौत. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 19, 2025 at 8:51 AM IST

3 Min Read
मुजफ्फरनगर/मऊ: कार की टक्कर से बाइक सवार दो युवकों की दर्दनाक मौत हो गई. यह दुर्घटना मुजफ्फनगर जिले के सिखेड़ा थाना क्षेत्र में पानीपत-खटीमा मार्ग पर निराना गांव के पास हुई. वहीं, दूसरा हादसा मऊ जिले कोपागंज थाना क्षेत्र में हुआ. बिहार के गोपालगंज से वाराणसी जा रही सवारियों से भरी बस सड़क किनारे खाई में पलट गई. इस हादसे में 14 लोग घायल हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

पहले जानें मुजफ्फरनगर में दुर्घटना कैसे हुई: जिले के सिखेड़ा थाना क्षेत्र में पानीपत-खटीमा मार्ग पर हुए हादसे में मृत युवकों की पहचान सनव्वर (40) निवासी गांव सरावली, थाना क्षेत्र नई मंडी और अरुण (25) निवासी मोहल्ला खादर के रूप में हुई है.

सिखेड़ा पुलिस के मुताबिक अरुण और बाइक से मुजफ्फरनगर जा रहे थे. पानीपत खटीमा हाइवे पर गांव निराना के पास कार ने पीछे से बाइक में टक्कर मार दी. दुर्घटना में बाइक सवार अरुण की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, गंभीर घायल हो सनव्वर की हॉस्पिटल पहुंचने पर इलाज के दौरान मौत हुई.

मऊ में सवारियों से भरी बस खाई में पलटी. (Video Credit: ETV Bharat)

हादसे के बाद ड्राइवर कार छोड़कर भाग गया है. पुलिस ने दोनों युवकों के परिजनों को सूचना दी है. दोनों हेलमेट नहीं पहने थे. वह लोग शादी समारोह में टेंट में लाइट का ठेका लेते थे. अरुण लाइट की सजावट और सनव्वर टेंट लगाने का काम करता था. वह दोनों अपने घर लौट रहे थे और हादसे का शिकार हो गए.

सवारियों से भरी बस खाई में पलटी.
सवारियों से भरी बस खाई में पलटी. (Photo Credit: ETV Bharat)

अब जानें मऊ में कैसे पलट गई यात्रियों से भरी बस: मऊ जिले के कोपागंज थाना क्षेत्र में दाढ़ी बाजार के पास बेकाबू बस पलट गई. हादसे में 14 लोग घायल हो गए हैं. यह बस बिहार के गोपालगंज से वाराणसी जा रही थी. बस में 50-60 यात्री सवार थे. दुर्घटना के बाद पहुंची पुलिस ने बस को क्रेन लगाकर हटाया.

सीओ सिटी अंजनी कुमार पांडेय ने बताया कि कुछ यात्रियों को इलाज के बाद छोड़ दिया गया है. बहुत से लोग दुर्घटना के बाद वहां से चले गए हैं. सदर अस्पताल में कुल 14 लोगों को भर्ती कराया गया है. एक घायल के सिर में चोट लगी है, लेकिन वह भी खतरे से बाहर है.

सीओ सिटी ने बताया कि रात में ड्राइवर और खलासी ने ढाबे पर बस रोकी थी और खाना खाया था. यात्रियों ने यह बताया कि वहां पर दोनों ने शराब पी और ड्राइवर ने बस खलासी को चलाने के लिए दे दी. संभवतः झपकी आने की वजह से बस बेकाबू होकर पहले एक खंभे से टकराई और फिर पेड़ से टकराकर खाई में पलट गई. हादसे में खलासी भी घायल है. सभी घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है.

