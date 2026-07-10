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श्रीगंगानगर नेतेवाला हाईवे पर भीषण हादसा: कार-ट्रक की टक्कर में 3 युवकों की मौत, दो घायल

दुर्घटना में क्षतिग्रस्त वाहन ( ETV Bharat Sriganganagar )