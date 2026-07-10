श्रीगंगानगर नेतेवाला हाईवे पर भीषण हादसा: कार-ट्रक की टक्कर में 3 युवकों की मौत, दो घायल
नेतेवाला स्थित गणेश मंदिर के पास दोपहर करीब साढ़े तीन बजे एक कार और ट्रक की आमने-सामने टक्कर हो गई.
Published : July 10, 2026 at 5:31 PM IST
श्रीगंगानगर: जिले के नेतेवाला गांव के समीप नेशनल हाईवे-62 पर शुक्रवार दोपहर हुए भीषण सड़क हादसे में कार सवार तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक पर सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर एकत्र हो गए।
सदर थाना प्रभारी सीआई सुभाष ढिल्लो ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत अस्पताल भिजवाया गया. मृतकों के शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया गया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ट्रक और कार के बीच आमने-सामने की टक्कर से यह हादसा हुआ. हालांकि दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता जांच के बाद ही चल सकेगा.
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नेतेवाला स्थित गणेश मंदिर के पास दोपहर करीब साढ़े तीन बजे एक कार और ट्रक की आमने-सामने टक्कर हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए. हादसे की चपेट में एक बाइक भी आ गई, जिससे उस पर सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है.
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पुलिस के अनुसार, मृतकों की पहचान मोनू वर्मा (25) पुत्र रायसाहब निवासी बींझबायला, कुलदीप सिंह (25) निवासी बींझबायला तथा प्रदीप लूणा (23) निवासी 48 एलएनपी, श्रीगंगानगर के रूप में हुई है. दुर्घटना के बाद तीनों युवक कार में बुरी तरह फंस गए थे. स्थानीय लोगों और राहत दल ने कड़ी मशक्कत के बाद शवों को बाहर निकाला. सूचना पर डीएसपी भूपेंद्र सोनी और सदर थाना प्रभारी सीआई सुभाष ढिल्लो मौके पर पहुंचे. जिला अस्पताल में पीएमओ डॉ सुखपाल सिंह बराड़ के नेतृत्व में चिकित्सकों की टीम ने आवश्यक कार्रवाई पूरी की.