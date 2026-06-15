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पिस्टल लहराते हुए लूट ली कार के साथ जेवरात, पुलिस की घेराबंदी पर बिहार भागे अपराधी

गिरिडीहः जिला में बेंगाबाद–चतरो मार्ग पर पेसराटांड़ नदी के पास रविवार की रात बाइक सवार अपराधियों ने पिस्टल के बल पर कार सवार से लूट की वारदात को अंजाम दिया है. अपराधियों ने कार सवार दो लोगों के पास से सोने की चेन, अंगूठी और मोबाइल सहित कार लूट कर फरार गए.

समय पर मामले की जानकारी गिरिडीह एसपी डॉ विमल कुमार को लग गई. इसके बाद एसपी ने क्विक एक्शन का निर्देश दिया जिसके बाद अपराधियों की घेराबंदी की गई. अपराधी और लूटी हुई कार को बेंगाबाद–जमुआ थाना के बॉर्डर पर छोड़ कर फरार हो गए. बेंगाबाद पुलिस द्वारा लूटे गए कार को जब्त कर थाना लाया गया है. पुलिस अपराधियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए रविवार रात से ही छापेमारी कर रही है

इस घटना को लेकर भुक्तभोगी द्वारा बेंगाबाद थाना में दिए गए आवेदन के आधार पर कांड संख्या 104/26 बीएनएस की धारा 309(4) के तहत केस दर्ज कर लिया गया है. भुक्तभोगी गांडेय जवाहर नवोदय विद्यालय में जेएसएस रामकुमार प्रसाद ने थाना में दिए गए आवेदन में उल्लेख किया है कि वह रविवार की रात अपने एक मित्र शहरयार अंसारी निवासी भंडारीडीह थाना पचम्बा के साथ जलीय सूर्य मंदिर मिर्जागंज से वापस लौट रहे थे.

इसी दौरान रात करीब 10 बजे बेंगाबाद–चतरो मार्ग पर पेसराटांड नदी के पुल के समीप एक ट्रक को पास देने के क्रम में उन्होंने अपनी कार की गति धीमी की. इसी बीच पीछे से बाइक पर सवार दो अपराधियों ने पिस्टल लहराते हुए कार को रुकवाया. कार के रोकते ही एक अपराधी बाइक से उतर कर कार का गेट खोल पिस्टल के बट से उनके सिर पर वार कर दिया और गाड़ी की चाभी छीन ली. तभी दूसरा अपराधी उतर कर उनके मित्र को भी गाड़ी ने खींच कर नीचे उतार लिया और गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगा.

अपराधियों ने हथियार के बल पर उनके गले से सोने का चेन, हाथ के अंगुली में पहनी अंगूठी, दोनों के पास से मोबाइल लूट लिया. जिसके बाद एक अपराधी बाइक लेकर जबकि दूसरा अपराधी उनकी नई कार को ले कर छोटकीखरगडीहा की तरफ भाग निकला. किसी माध्यम से घटना की सूचना एसपी को मिली. जिसके बाद थाना प्रभारी अमन कुमार सिंह और एसआई जगन्नाथ पाल दल बल के साथ मौके पर पहुंचे. थाना प्रभारी ने पूरी घटना की जानकारी ली.

दोनों राज्यों की पुलिस ने घेराबंदी