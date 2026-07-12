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नैनीताल के भुजियाघाट में कार-बुलेट की आमने-सामने भिड़ंत, दोनों वाहन खाई में गिरे

नैनीताल-हल्द्वानी हाईवे पर भुजियाघाट के पास टक्कर के बाद खाई में गिरे कार और बुलेट, हादसे में बुलेट सवार घायल, अस्पताल में चल रहा उपचार

Car Bullet Collision Nainital
बुलेट और कार खाई में गिरे (फोटो सोर्स- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 12, 2026 at 8:54 PM IST

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नैनीताल: हल्द्वानी-नैनीताल हाईवे पर भुजियाघाट के पास कार और बुलेट की आमने-सामने टक्कर हो गई. हादसे के बाद दोनों वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरे. हादसे की सूचना मिलते ही काठगोदाम और ज्योलिकोट पुलिस मौके पर पहुंची. जहां स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू अभियान चलाकर बुलेट सवार को सुरक्षित बाहर निकाला गया. जिसके बाद सुशीला तिवारी अस्पताल भेजा गया. जहां पर उसका उपचार चल रहा है.

भुजियाघाट के पास कार और बुलेट की टक्कर: पुलिस के मुताबिक, बुलेट सवार ज्योलीकोट से हल्द्वानी की ओर आ रहा था. जबकि कार हल्द्वानी से ज्योलीकोट जा रही थी. तभी भुजियाघाट से करीब 200 मीटर पहले दोनों वाहनों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई. टक्कर के बाद पहले बुलेट और फिर कार खाई में गिर गई. हादसे के बाद मौके पर पहुंचे काठगोदाम थाने के एसएसआई धर्मेंद्र कुमार और स्थानीय लोगों ने संयुक्त रूप से रेस्क्यू अभियान चलाया.

Car Bullet Collision Nainital
खाई में गिरी कार (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

हादसे में बुलेट सवार घायल, कार चालक फरार: घायल बुलेट चालक की पहचान हल्द्वानी के भगवानपुर मुखानी निवासी पूरन चंद्र जोशी के रूप में हुई है. जिसे एंबुलेंस की मदद से सुशीला तिवारी अस्पताल भेजा गया, जहां उनका उपचार चल रहा है. बताया जा रहा है कि हादसे के बाद चालक गायब है. कहा जा रहा है कि वो मामूली रूप से घायल होने के बाद मौके से फरार हो गया. हालांकि, इसकी जांच की जा रही है.

Car Bullet Collision Nainital
भुजियाघाट में सड़क हादसा (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

"दुर्घटनास्थल पर कार चालक नहीं मिला. पुलिस मामले की जांच कर रही है. दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है."- जसवीर सिंह चौहान, प्रभारी निरीक्षक, थाना काठगोदाम

दो साल पहले भी इसी जगह पर हुआ था हादसा: बता दें कि नैनीताल-हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगातार हादसे बढ़ते जा रहे हैं. जिस जगह पर आज कार और बुलेट आपस में टकराने के बाद खाई में गिरे. उस जगह पर 2 साल पहले भी ट्रक और बाइक की आमने-सामने की भिड़ंत हुई थी. जिसमें हल्द्वानी के एक बड़े कारोबारी के बेटे की दर्दनाक मौत हो गई थी. आज का हादसा भी बेहद दर्दनाक था.

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इस जगह पर हुआ हादसा (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

नैनीताल जिले में बीते दो दिनों में अलग-अलग घटनाओं में अब तक चार युवाओं की दर्दनाक मौत हो चुकी है. जबकि, करीब चार लोग घायल हैं. पहली घटना हल्द्वानी नेशनल हाईवे पर हुई थी. जहां स्कार्पियो ने चार युवकों को कुचल दिया. जिसमें चार लोगों की मौत हो गई, तो वहीं दूसरी घटना कैंची धाम क्षेत्र में हुई. जहां अनियंत्रित स्कार्पियो ने करीब चार वाहनों को टक्कर मारते हुए सड़क किनारे बिजली के खंभे से जा टकराई. जिससे एक बड़ा हादसा होते-होते चल गया.

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