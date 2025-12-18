हाईवे पर कार और बाइक में जोरदार टक्कर, एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर घायल
चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाईवे पर सड़क हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : December 18, 2025 at 7:41 AM IST
मंडी: जिला मंडी में चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया. बल्ह पुलिस थाना के तहत नागचला के पास एक कार और बाइक में जोरदार टक्कर हो गई. हादसे में बाइक सवार एक युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और आगामी कार्रवाई जारी है.
उछलकर सड़क पर गिरे बाइक सवार
एसपी मंडी साक्षी वर्मा ने बताया कि नागचला के पास आमने-सामने से आते एक कार और बाइक के बीच जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी की बाइक पर सवार दोनों युवक उछलकर सड़क पर जा गिरे. हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. घटना का पता लगते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और फौरन हादसे की सूचना पुलिस को दी. पुलिस की टीम भी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू किया.
घायल युवक की हालत चिंताजनक
हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि दूसरे युवक को गंभीर हालत में इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया. जहां डॉक्टरों द्वारा उसकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है. वहीं, जिला पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे सड़क पर गाड़ी चलाते समय सावधानी बरतें और यातायात नियमों का पालन करें, ताकि इस तरह की दर्दनाक घटनाओं से बचा जा सके.
"पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवा परिजनों के हवाले कर दिया है और दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार को हादसे का कारण माना जा रहा है, हालांकि वास्तविक कारण जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा. पुलिस मामले को लेकर जांच कर रही है." - साक्षी वर्मा, एसपी मंडी