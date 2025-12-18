ETV Bharat / state

हाईवे पर कार और बाइक में जोरदार टक्कर, एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर घायल

मंडी: जिला मंडी में चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया. बल्ह पुलिस थाना के तहत नागचला के पास एक कार और बाइक में जोरदार टक्कर हो गई. हादसे में बाइक सवार एक युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और आगामी कार्रवाई जारी है.

उछलकर सड़क पर गिरे बाइक सवार

एसपी मंडी साक्षी वर्मा ने बताया कि नागचला के पास आमने-सामने से आते एक कार और बाइक के बीच जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी की बाइक पर सवार दोनों युवक उछलकर सड़क पर जा गिरे. हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. घटना का पता लगते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और फौरन हादसे की सूचना पुलिस को दी. पुलिस की टीम भी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू किया.