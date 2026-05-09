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धमतरी में कार और बाइक की जोरदार टक्कर, हादसे का वीडियो आया सामने

टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार लोग कई फीट दूर जा गिरे. घायलों का इलाज जारी है.

CAR AND BIKE COLLIDED IN DHAMTARI
सड़क हादसे का वीडियो आया सामने (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 9, 2026 at 7:00 PM IST

3 Min Read
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धमतरी: तमाम सड़क जागरुकता अभियानों के बावजूद सड़क हादसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं. एक बार फिर रुद्री थाना क्षेत्र के गंगरेल मार्ग पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां जिंजर होटल के पास कार और बाइक के बीच जोरदार टक्कर हो गई. हादसा इतना जबरदस्त था कि बाइक सवार सड़क पर दूर जा गिरे. पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका फुटेज अब सामने आया है.

सड़क हादसे का वीडियो आया सामने

सड़क हादसे में बाइक सवार महिला और पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गए. घायल महिला की पहचान आरती बंजारे निवासी करेठा धमतरी के रूप में हुई है, जबकि घायल व्यक्ति कुशल मंडावी बालोद जिले के पुरूर का रहने वाला बताया जा रहा है. दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और आसपास मौजूद लोगों की भीड़ जमा हो गई.

स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी. इसके बाद दोनों घायलों को वरदान एंबुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है. बताया जा रहा है कि हादसे के दौरान बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, वहीं कार के सामने वाले हिस्से को भी नुकसान पहुंचा है.

सड़क हादसे का वीडियो आया सामने (ETV Bharat)

हादसे में महिला और पुरूष दोनों घायल

हादसे के वक्त मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक गंगरेल मार्ग पर लगातार तेज रफ्तार और लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने की वजह से दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं. खासकर रुद्री थाना क्षेत्र में जिंजर होटल के आसपास का इलाका हादसों का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है. इसके बावजूद सड़क सुरक्षा को लेकर अब तक कोई ठोस कदम नजर नहीं आ रहा है. वहीं, हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद लोग सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं. फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि टक्कर बेहद तेज थी, जिससे बाइक सवार संभल नहीं पाए और सड़क पर गिर पड़े.

हादसे के बाद रुद्री थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. पुलिस द्वारा दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है. वहीं लगातार हो रहे सड़क हादसों ने एक बार फिर लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है. स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क पर गति अवरोधक लगाए जाने चाहिए और गति सीमा भी निर्धारित की जानी चाहिए.

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