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हरिद्वार नजीबाबाद हाईवे पर कार और बाइक की टक्कर, पति की मौत, पत्नी और 2 साल की बेटी घायल

हरिद्वार: श्यामपुर थाना क्षेत्र में बुधवार को 4.2 फ्लाईओवर पर कार और मोटरसाइकिल की आमने-सामने की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी और दो वर्षीय बेटी घायल हो गए. सूचना मिलते ही श्यामपुर पुलिस मौके पर पहुंची तथा घायलों को 108 एंबुलेंस की मदद से जिला अस्पताल भिजवाया. उपचार के दौरान डॉक्टरों ने बाइक चालक को मृत घोषित कर दिया. पुलिस के अनुसार, दुर्घटना में बलेनो कार और बाइक क्षतिग्रस्त हो गईं. बाइक चला रहे मुनीर (30 वर्ष) पुत्र आशिक गंभीर रूप से घायल हो गए थे. उनके साथ बाइक पर सवार पत्नी इकरा (21 वर्ष) और दो वर्षीय बेटी अहनिया को भी चोटें आईं.

मृतक हरिद्वार की ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र स्थित सराय गांव का रहने वाला है और बाइक से पत्नी और बच्चों को लेकर नजीबाबाद की तरफ जा रहा था. लेकिन रास्ते में हादसे का शिकार हो गए. पुलिस टीम ने तत्काल तीनों को जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मुनीर को मृत घोषित कर दिया. वहीं उसकी पत्नी इकरा और उनकी दो साल की बेटी को सामान्य चोटें आई हैं और उनका जिला अस्पताल उपचार चल रहा है.