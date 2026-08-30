ETV Bharat / state

पुल पर कार-बाइक की आमने सामने टक्कर, दोनों वाहन नदी में गिरे, एक की मौत, बाइक सवार युवक लापता

महासमुंद जिले में जोंक नदी के पुराने पुल हुआ हादसा, MCB जिले में भी तेज बहाव के बीच कार नदी में बहकर फंस गई

Jonk river accident CG
हादसों का दिन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 30, 2026 at 8:12 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

महासमुंद: जिले में जोंक नदी के पुराने पुल पर कार और मोटरसाइकिल के बीच जोरदार टक्कर हो गई. इसके बाद दोनों वाहन पुल से नीचे नदी में जा गिरे. हादसे में कार सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि बाइक सवार एक युवक नदी के तेज बहाव में बह जाने के बाद लापता बताया जा रहा है. हादसे के बाद पुलिस और रेस्क्यू टीम नदी में लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है. मामला सांकरा थाना क्षेत्र का है.

आमने-सामने आए वाहन

जानकारी के अनुसार रविवार को सांकरा थाना क्षेत्र के जोंक नदी के पुराने पुल पर एक कार और मोटरसाइकिल आमने-सामने आ गए. दोनों वाहनों के बीच टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि नियंत्रण बिगड़ने के बाद कार और मोटरसाइकिल पुल से नीचे नदी में जा गिरे. अचानक हुए इस हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई.

हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के लोग बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे और अपने स्तर पर राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस टीम और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची तथा नदी में गिरे लोगों और वाहनों को बाहर निकालने का प्रयास शुरू किया गया...

MCB district car swept away
MCB जिले में भी तेज बहाव के बीच कार नदी में बहकर फंस गई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

4 लोग सवार थे कार में

बताया जा रहा है कि कार में कुल चार लोग सवार थे. सभी बसना क्षेत्र के ग्राम दूधिपाली के रहने वाले बताए जा रहे हैं. कार सवारों की पहचान राज कुमार निषाद, मुकेश बारिक, रोशन चौहान और सुनील जगत के रूप में हुई है. हादसे में कार सवार राज कुमार निषाद की मौत हो गई. वहीं कार में सवार अन्य लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और अस्पताल भेजा गया है.

बाइक चालक नदी में बहा

मोटरसाइकिल पर तीन लोग सवार बताए जा रहे हैं. इनमें भागीरथी साहू, विशाल साहू और विजय साहू के नाम सामने आए हैं. बताया जा रहा है कि हादसे के बाद बाइक नदी में जा गिरी और बाइक चालक भागीरथी साहू नदी के तेज बहाव की चपेट में आकर बह गया. भागीरथी साहू के लापता होने के बाद पुलिस और रेस्क्यू टीम द्वारा नदी में उसकी तलाश की जा रही है. नदी में पानी का बहाव तेज होने के कारण रेस्क्यू टीम को भी काफी मशक्कत करनी पड़ रही है.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार नायक ने बताया कि सांकरा थाना क्षेत्र के जोंक नदी के पुराने पुल पर कार और बाइक के बीच दुर्घटना हुई है. हादसे में कार सवार एक व्यक्ति की मौत हुई है, जबकि बाइक सवार एक व्यक्ति के नदी में बह जाने की सूचना है.

हादसे के बाद जोंक नदी का पुराना पुल एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गया है. स्थानीय लोगों मे ऋतिक कोटक ने बताया की यह पुल काफी संकरा है. बारिश के मौसम में नदी का जलस्तर और बहाव बढ़ने के कारण यहां से आवागमन और भी जोखिम भरा हो जाता है.

MCB district car swept away
MCB जिले में भी तेज बहाव के बीच कार नदी में बहकर फंस गई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

MCB जिले में भी हादसा

भरतपुर क्षेत्र में पिछले करीब 15 दिनों से रुक-रुककर हो रही बारिश और परसों से लगातार जारी मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है लगातार बारिश के चलते क्षेत्र की बनास और मवई नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है. भारी बारिश का सबसे ज्यादा असर कोटाडोल क्षेत्र में देखने को मिल रहा है कोटाडोल-कमर्जी मुख्य मार्ग पर नदी का जलस्तर बढ़ने से यातायात प्रभावित हो गया है. तेज बहाव के बीच एक कार नदी के पानी में बहकर फंस गई.

घटना के बाद इस मार्ग पर आवाजाही को लेकर लोगों में दहशत का माहौल है. तेज बहाव को देखते हुए नदी और पुल-पुलियों को पार करना बेहद जोखिम भरा हो गया है. ग्रामीणों का कहना है कि बारिश का दौर जारी रहा तो स्थिति और गंभीर हो सकती है लगातार बारिश और तेज जलप्रवाह के कारण कोटाडोल-मुरकिल मार्ग की पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई है.

मौत बनकर सड़क पर आया कीचड़ का सैलाब, जान बचाकर भागे लोग, मलबे में कार जमींदोज
बिलासपुर में बड़ा हवाई हादसा टला, रनवे पर विमान का टायर फटा, बाल बाल बची यात्रियों की जान
नेपाल बाढ़ आपदा में छत्तीसगढ़ के 2 लोग लापता, 7 लोगों से हुआ संपर्क

TAGGED:

CAR BIKE COLLISION RIVER
MCB DISTRICT CAR SWEPT AWAY
जोंक नदी के पुराने पुल पर हादसा
वाहन नदी में गिरे
JONK RIVER ACCIDENT CG

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.