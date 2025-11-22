ETV Bharat / state

रॉन्ग साइड से आ रहे बाइक को तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर, कई फीट हवा में उछले बाइक सवार

हल्द्वानी गौरा पड़ाव में कार और बाइक की जबरदस्त टक्कर हो गई.

Car and bike collide
गौरा पड़ाव में कार और बाइक की टक्कर (CCTV Photo)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 22, 2025 at 9:24 AM IST

हल्द्वानी: नैनीताल जिले के हल्द्वानी के मंडी चौकी क्षेत्र के गौरा पड़ाव में एक दिल दहला देने वाला सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. वीडियो में तेज गति से आ रही कार और बाइक की जबरदस्त टक्कर होती दिखाई दे रही है. टक्कर के बाद बाइक में बैठे दो शख्स कई फीट हवा में उछलकर सड़क पर गिरे. हालांकि किसी भी पक्ष द्वारा पुलिस को अभी तक कोई तहरीर नहीं दी गई है.बताया जा रहा है कि यह हादसा 18 नवंबर का है.

हल्द्वानी में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. सड़क हादसों में आए दिन लोग जान गंवा रहे हैं. जिससे ट्रैफिक व्यवस्था और सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं. हल्द्वानी कोतवाली के मंडी चौकी क्षेत्र के गौरा पड़ाव में बीते दिन सड़क हादसे का रोंगटे खड़े करने वाला सीसीटीवी वीडियो सामने आया है. वीडियो में तेज गति से आ रही कार ने सामने से आ रही बाइक में जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक में बैठे दोनों सवार हवा में कई फीट उछल कर सड़क पर जा गिरे. टक्कर के बाद मौके पर अफरातफरी मच जाती है और आसपास मौजूद लोग तुरंत घायल बाइक सवारों की मदद के लिए दौड़ पड़े. लोगों ने तत्काल एंबुलेंस बुलाकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया.

बाइक को तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर (CCTV Video)

गनीमत रही कि जबरदस्त टक्कर के बाद भी बाइक सवार युवकों को मामूली चोटें आई. जानकारी के मुताबिक सड़क हादसा 18 नवंबर का बताया जा रहा है. बताया जा रहा है कि कार कैंची धाम से लालकुआं की और लौट रही थी. गौरा पड़ाव कट के पास रॉन्ग साइड से सड़क पार कर रही बाइक तेज रफ्तार कार की चपेट में आ गई.

एसपी सिटी मनोज कत्याल ने बताया कि हादसा मंडी चौकी क्षेत्र का है. घटना स्थल पर पुलिस टीम के पहुंचने से पूर्व ही दोनों पक्षों में समझौता हो गया था. किसी भी व्यक्ति ने शिकायत दर्ज नहीं कराई है. वहीं नैनीताल पुलिस ने लोगों से ट्रैफिक नियमों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है, क्योंकि एक छोटी गलती भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है.

वहीं हल्द्वानी में इस तरह के हादसे फिर ट्रैफिक व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर रहे हैं. हल्द्वानी बरेली रोड पर इससे पहले भी कई हादसे हो चुके हैं. हाईवे पर बनाए कट पर वाहनों की टक्कर आम बात हो गई है. जिसको लेकर स्थानीय लोग समय-समय पर आवाज उठाते रहे हैं.

हल्द्वानी बाइक हादसा
HALDWANI BIKE ACCIDENT
NAINITAL LATEST NEWS
BIKE AND CAR COLLIDE

