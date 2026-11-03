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भीषण हादसा: कार की टक्कर से कई बार पलटा 12 सवारियों से भरा ऑटो, एक महिला की मौत, दूसरा का कटा पैर

रामनगर में दर्दनाक हादसा ( Photo-ETV Bharat )

रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर में नेशनल हाईवे-309 पर चिल्किया के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया. यहां पीछे से आ रही तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार ने सवारियों से भरे ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो सड़क पर कई बार पलट गया. हादसे में 50 वर्षीय महिला रुखसाना की मौत हो गई, जबकि 30 वर्षीय चांदनी का पैर एड़ी के पास से कटकर अलग हो गया. हादसे में ऑटो में सवार अन्य लोग भी घायल हुए हैं. ऑटो में करीब 12 लोग सवार बताए जा रहे हैं.

बीते देर रात रामनगर के खताड़ी निवासी रुखसाना अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ ऑटो संख्या UK18TA-1804 में सवार होकर पीरूमदारा स्थित बैंक्वेट हॉल में शादी समारोह में शामिल होने जा रही थीं, इसी दौरान चिल्किया के पास राइस मिल के नजदीक पीछे से आ रही स्विफ्ट डिजायर कार संख्या UK19TA-1298 ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर लगते ही ऑटो अनियंत्रित होकर सड़क पर कई बार पलट गया,हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. मृतका के बेटे नासिर ने बताया कि उनकी मां 50 वर्षीय रुखसाना परिवार के अन्य सदस्यों के साथ शादी में शामिल होने जा रही थीं, ऑटो में छोटे-छोटे बच्चों समेत करीब 12 लोग सवार थे.