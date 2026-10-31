शिमला के दरोटी में दर्दनाक सड़क हादसा, मां-बेटे समेत चार की मौत, दो घायल
शिमला में दर्दनाक हादसा पेश आया है. इस हादसे में चार लोगों की मौत हो गई.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 12:19 PM IST
शिमला: शिमला के रोहड़ू में शनिवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया. पुलिस चौकी टिक्कर के अंतर्गत दरोटी क्षेत्र में पानु नाला के पास एक मारुति कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई. हादसे में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को इलाज के लिए टिक्कर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उन्हें आईजीएमसी रेफर कर दिया गया.
दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. हादसा किन कारणों से हुआ इसकी जांच में पुलिस जुटी है. मृतकों में मां-बेटा भी शामिल हैं. हादसे की खबर मिलते ही क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. इस दर्दनाक हादसे से दरोटी गांव सहित पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है. तहसीलदार टिककर प्रियंजली और नायब तहसीलदार टिककर मेहर सिंह फ़िष्टा ने बताया की इस दुखद हादसे का शिकार बने मृतकों के परिजनों को फौरी राहत के रूप में 15-15 हज़ार की राहत राशि प्रदान की गई है.
मृतकों की पहचान
मृतकों की पहचान कुशल और उनकी मां कल्पना देवी पत्नी प्रमोद निवासी गांव दरोटी शिमला के रूप में हुई है. इनके अलावा दो महिलाएं नेपाली मूल की हैं और मजदूरी कर परिवार चला रहीं थी. जानकारी के अनुसार मां और बेटा शनिवार सुबह नेपाली मजदूरों को घास काटने के लिए अपने गांव ले जा रहे थे. इसी दौरान कार अनियंत्रित होकर दूसरी सड़क पर जा गिरी. हादसे में कार परखच्चे उड़ गए. हादसे के बाद गाड़ी के गिरने की तेज आवाज और लोगों की चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू कर घायलों को गाड़ी से बाहर निकाला.
पुलिस कर रही मामले की जांच
एसपी गौरव सिंह के अनुसार, 'रोहड़ू थाना क्षेत्र के अंतर्गत दरोटी में पानु नाला के पास मारुति कार दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना प्राप्त हुई है. हादसे में चार लोगों की मौके पर मौत होने और दो अन्य के गंभीर रूप से घायल होने की जानकारी मिली है. पुलिस हादसे से संबंधित तथ्यों की जांच कर रही है. दुर्घटना किन परिस्थितियों में हुई, इसका पता जांच के बाद ही चल सकेगा.'
ये भी पढ़ें: कौन है सर्वेश शर्मा, जो 3.5 करोड़ के ड्रोन प्रोजेक्ट के नाम पर ठगा गया, जानें पूरी कहानी