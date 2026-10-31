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शिमला के दरोटी में दर्दनाक सड़क हादसा, मां-बेटे समेत चार की मौत, दो घायल

दुर्घटनाग्रस्त कार ( ETV Bharat )

शिमला: शिमला के रोहड़ू में शनिवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया. पुलिस चौकी टिक्कर के अंतर्गत दरोटी क्षेत्र में पानु नाला के पास एक मारुति कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई. हादसे में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को इलाज के लिए टिक्कर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उन्हें आईजीएमसी रेफर कर दिया गया.

दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. हादसा किन कारणों से हुआ इसकी जांच में पुलिस जुटी है. मृतकों में मां-बेटा भी शामिल हैं. हादसे की खबर मिलते ही क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. इस दर्दनाक हादसे से दरोटी गांव सहित पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है. तहसीलदार टिककर प्रियंजली और नायब तहसीलदार टिककर मेहर सिंह फ़िष्टा ने बताया की इस दुखद हादसे का शिकार बने मृतकों के परिजनों को फौरी राहत के रूप में 15-15 हज़ार की राहत राशि प्रदान की गई है.