ETV Bharat / state

रामनगर-हल्द्वानी हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, ओवरटेक करते समय कारों की आमने-सामने से भिड़ंत, एक गंभीर घायल

रामनगर में सड़क हादसे में एक व्यक्ति गंभीर घायल हो गया है, जिसे उपचार के लिए हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है.

Ramnagar Road Accident
रामनगर हल्द्वानी हाईवे पर कारों की भीषण टक्कर (Photo-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 9, 2026 at 12:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रामनगर: हल्द्वानी राज्य मार्ग पर सोमवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. बेलगढ़ के पास करीब सुबह 11 बजे दो कारों की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें एक कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल को तुरंत एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार जारी है. घटना के बाद पुलिस ने हाईवे पर यातायात सामान्य कराया और पुलिस घटना की जांच में जुट गई है.

जानकारी के अनुसार वेगनआर कार संख्या UK04X 5944 और स्विफ्ट डिजायर कार संख्या UK14TA 8715 के बीच यह हादसा हुआ. बताया जा रहा है कि वेगनआर कार रामनगर की ओर से आ रही थी, जबकि टैक्सी परमिट वाली स्विफ्ट डिजायर हल्द्वानी से रामनगर की ओर आ रही थी. स्विफ्ट डिजायर के चालक विजय बिष्ट ने बताया कि वह हल्द्वानी से रामनगर की ओर अपने वाहन से आ रहा था, इसी दौरान रामनगर के बेलगढ़ के पास सामने से आ रही वेगनआर कार ने तेज रफ्तार में एक बस को ओवरटेक करने की कोशिश की. ओवरटेक करते समय वेगनआर अनियंत्रित हो गई और सीधे उनकी कार से टकरा गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहनों के आगे के हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए. विजय बिष्ट ने बताया कि टक्कर के दौरान उनकी कार के एयरबैग खुल गए, जिससे उन्हें गंभीर चोट लगने से बचाव हो गया. उन्होंने कहा कि अगर एयरबैग नहीं खुलते तो हादसा और भी गंभीर हो सकता था.

ओवरटेक करते समय हुआ हादसा (Video-ETV Bharat)

हादसे में वेगनआर कार का चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत एम्बुलेंस को सूचना दी, 108 की मदद से घायल को अस्पताल पहुंचाया गया. फिलहाल उसका इलाज चल रहा है. बताया जा रहा है कि स्विफ्ट डिजायर टैक्सी ऋषिकेश की है, जबकि वेगनआर कार रामनगर और आसपास के क्षेत्र की बताई जा रही है. हादसे के बाद रामनगर–हल्द्वानी राजमार्ग पर कुछ समय के लिए लंबा जाम लग गया. स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद वाहनों को हटवाकर यातायात सुचारू कराया. सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और दोनों वाहनों को हटवाकर यातायात सामान्य कराया. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है.

पढ़ें-हरिद्वार में 6 गाड़ियां आपस में टकराईं, महिला की मौत, 15 घायल, 3 मासूमों के सिर से उठा मां का साया, पिता हैं दिव्यांग

TAGGED:

RAMNAGAR ROAD ACCIDENT
NAINITAL LATEST NEWS
रामनगर सड़क हादसा
RAMNAGAR HALDWANI HIGHWAY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.