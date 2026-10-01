ETV Bharat / state

फोरलेन निर्माण में लगे रोलर से टकराई कार, उड़े परखच्चे, 3 बच्चों समेत 6 घायल

मंडी-जोगिंदर नगर सुपर हाईवे पर हुआ हादसा, सभी घायल जोनल अस्पताल मंडी के लिए रेफर.

Mandi Accident
मंडी में हादसे का शिकार हुई कार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 1, 2026 at 11:49 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मंडी: हिमाचल प्रदेश में सड़क हादसों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है. ताजा मामला मंडी जिले का है. मंडी-जोगिंदर नगर सुपर हाईवे पर गुरुवार सुबह कुन्नु के पास एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई. हादसे में कार सवार 6 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें तीन बच्चे भी शामिल हैं. सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जोनल अस्पताल मंडी रेफर कर दिया गया है.

आज सुबह हुई दुर्घटना

डीएसपी पधर लोकेंद्र नेगी ने बताया कि एक ऑल्टो कार गुरुवार सुबह मंडी से पधर की ओर जा रही थी. इसी दौरान सुबह करीब 6 बजे कुन्नु के पास कार फोरलेन निर्माण कार्य में लगे एक रोलर से टकरा गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के एक तरफ के परखच्चे उड़ गए और इसमें 6 लोग घायल हो गए. हादसे की जानकारी स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को गई. सूचना मिलते ही पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया. घायलों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें जोनल अस्पताल मंडी रेफर कर दिया गया.

Mandi Accident
हादसे में कार के उड़े परखच्चे (ETV Bharat)

"कार के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है. हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है. घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है." - लोकेंद्र नेगी, डीएसपी पधर

पुलिस ने दर्ज किया मामला

डीएसपी पधर लोकेंद्र नेगी ने बताया कि पुलिस ने दुर्घटना के संबंध में मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक तौर पर कार के फोरलेन निर्माण कार्य में लगे रोलर से टकराने की बात सामने आई है. हालांकि, दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही चल सकेगा. हादसे के बाद कुछ समय के लिए मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ ही दुर्घटना से जुड़े तथ्यों को जुटाना शुरू कर दिया है.

ये भी पढ़ें: 174 यात्रियों को बचाने वाले भारतीय कैप्टन स्मित की ट्रंप- नेतन्याहू ने की प्रशंसा, बताया फ्लाईदुबई फ्लाइट का हीरो

ये भी पढ़ें: नेशनल हाईवे पर अतिक्रमण और पार्किंग को लेकर हिमाचल हाईकोर्ट का कड़ा रुख, पार्किंग स्थलों की पहचान के निर्देश

TAGGED:

CAR ACCIDENT
MANDI JOGINDER NAGAR SUPER HIGHWAY
ROAD ACCIDENT
मंडी सड़क हादसा
MANDI ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.