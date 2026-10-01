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फोरलेन निर्माण में लगे रोलर से टकराई कार, उड़े परखच्चे, 3 बच्चों समेत 6 घायल

मंडी में हादसे का शिकार हुई कार ( ETV Bharat )

मंडी: हिमाचल प्रदेश में सड़क हादसों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है. ताजा मामला मंडी जिले का है. मंडी-जोगिंदर नगर सुपर हाईवे पर गुरुवार सुबह कुन्नु के पास एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई. हादसे में कार सवार 6 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें तीन बच्चे भी शामिल हैं. सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जोनल अस्पताल मंडी रेफर कर दिया गया है.