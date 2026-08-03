जौनपुर में खड़े ट्रक में घुसी कार, 2 की मौत, काशी विश्वनाथ मंदिर से दर्शन कर उन्नाव लौट रहे थे
हादसे में तीन लोग घायल हुए हैं. सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 3, 2026 at 3:27 PM IST
जौनपुर : वाराणसी-जौनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग-731 पर सोमवार तड़के सड़क हादसे में दो श्रद्धालुओं की मौत हो गई. जबकि तीन अन्य घायल हैं. हादसा बक्शा थाना क्षेत्र के कुल्हनामऊ गांव के पास नेता ढाबा के सामने हुआ.
सोमवार सुबह करीब 5 बजे सड़क किनारे खड़े ट्रक (UP 44 AT 3818) में पीछे से आ रही मारुति वैगनआर कार (UP 32 PU 5119) अनियंत्रित होकर जा टकराई. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार ट्रक के पिछले हिस्से में फंस गई.
घटना की सूचना मिलते ही बक्शा थानाध्यक्ष प्रशांत कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. स्थानीय लोगों की मदद से कार में फंसे सभी पांच लोगों को बाहर निकालकर तत्काल जिला चिकित्सालय, जौनपुर भेजा गया.
अस्पताल में डॉक्टरों ने अखिलेश शुक्ला और अंकित शुक्ला को मृत घोषित कर दिया, जबकि तीन अन्य घायलों का उपचार जारी है. पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन को सड़क से हटवाकर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात सुचारु कराया.
मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है. घायलों की पहचान शोभीत श्रीवास्तव, संदीप मिश्रा और शोभीत शुक्ला के रूप में हुई है. सभी लोग आवास विकास कॉलोनी, कोतवाली उन्नाव के निवासी बताए गए हैं.
थानाध्यक्ष प्रशांत कुमार सिंह ने बताया, सभी श्रद्धालु वाराणसी में बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन कर अपने घर लौट रहे थे, तभी यह हादसा हो गया. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. हादसे के बाद मृतकों के परिवार में शोक का माहौल है.
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