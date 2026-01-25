ETV Bharat / state

कार ने खड़ी हाइवा में पीछे से मारी टक्कर, एक की मौत, आठ घायल

दुमका : जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के हरिपुर गांव में एक मारुति ओमनी कार ने स्टोन लदे एक हाइवा में पीछे टक्कर मार दी. इस हादसे में उत्तम मंडल नामक एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि आठ लोग घायल हो गए. घायलों में चार की हालत गंभीर बताई जा रही है. कार सवार पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के रामपुरहाट थाना क्षेत्र के रहने वाले थे और अपने एक रिश्तेदार के लिए विवाह के लिए लड़की देखकर दुमका से वापस घर लौट रहे थे.

सड़क पर खराब हो गई थी हाइवा

दरअसल, स्टोन लदे इस हाइवा में अचानक कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी और वह एनएच 114 A दुमका-रामपुरहाट रोड पर खड़ा था. इसी बीच दुमका की ओर से पश्चिम बंगाल के रामपुरहाट जा रही ओमनी कार अनियंत्रित होकर उसमें पीछे से टक्कर मार दी. टक्कर इतना जबरदस्त था कि कार के परखच्चे उड़ गए. कार सवार उत्तम मंडल नामक व्यक्ति जाकर हाइवा में जाकर फंस गया और उसकी मौत हो गई.

पुलिस को सूचना मिलने पर वह मौके पर पहुंची और घायलों को लाकर शिकारीपाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया. जहां चिकित्सकों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए दुमका फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया. इधर मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी अमित कुमार लकड़ा घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. उन्होंने वाहन में फंसे मृतक को निकलवा कर थाना भिजवाया. कल उसका पोस्टमार्टम होगा.

क्या कहते हैं एसपी