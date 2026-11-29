ETV Bharat / state

टनकपुर रोड पर खौफनाक हादसा, गहरी खाई में गिरी कार पेड़ से अटकी, एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत, 4 घायल

चंपावत टनकपुर रोड पर खौफनाक हादसा ( Photo-ETV Bharat )

चंपावत: उत्तराखंड के पर्वतीय अंचलों में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. ताजा हादसा चंपावत के स्वाला टनकपुर रोड के पास घटित हुआ है. यहां एक कार अनियंत्रित होकर सड़क से लगभग 20-30 मीटर नीचे खाई में जा गिरी और पेड़ पर अटक गई. बताया जा रहा है कि वाहन में कुल पांच व्यक्ति सवार थे. हादसे में चार लोग सुरक्षित बाहर निकलकर सड़क तक पहुंच गए, जबकि एक व्यक्ति वाहन से छिटककर लगभग 150 मीटर गहरी खाई में जा गिरा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

हादसे की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ पोस्ट चंपावत से उप निरीक्षक प्रेम उपरारी के नेतृत्व में टीम तत्काल मौके पर पहुंची और सर्च एवं रेस्क्यू अभियान शुरू किया. एसडीआरएफ की टीम ने गहरी खाई में उतरकर खाई में गिरे व्यक्ति को रेस्क्यू कर सड़क तक पहुंचाया. मृतक की पहचान अजीत कुशवाहा पुत्र आनंद कुशवाहा, निवासी गोंडा, उत्तर प्रदेश के रूप में हुई. वहीं टीम ने शव को पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. वहीं अभी तक हादसे के कारणों का पता नहीं चल पाया है. वहीं प्रथम दृष्टया में हादसे की वजह तेज रफ्तार माना जा रहा है.