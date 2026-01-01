ETV Bharat / state

नए साल का जश्न हादसे में बदला, मंडी में 5 दोस्तों की कार खाई में गिरी, 2 की हालत गंभीर

मंडी के सराज में 5 दोस्तों की कार खाई में गिरी ( ETV BHARAT )

सराज: नए साल का जश्न मनाने निकले पांच दोस्तों के लिए 2026 की शुरुआत खुशी नहीं बल्कि दर्द और अस्पताल से हुई. हिमाचल प्रदेश के सराज विधानसभा क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया. नए साल की खुशियां मनाने जा रहे युवाओं की कार अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें पांचों गंभीर रूप से घायल हो गए. कहां और कैसे हुआ हादसा? यह हादसा सराज विधानसभा क्षेत्र के कांडा के समीप नौणी मोड़ पर वीरवार देर रात करीब 12 बजे पेश आया. एचपी 33 ई 1463 नंबर की नैनो कार अचानक संतुलन खो बैठी और सड़क से फिसलकर गहरी खाई में जा गिरी. कार में तीन पुरुष और दो महिलाएं सवार थीं. हादसे की आवाज सुनते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और तुरंत 108 एंबुलेंस को सूचना दी. 5 घायल, 2 की हालत गंभीर हादसे में घायल युवाओं की पहचान तरुण (19) चालक, सिमरन (15), यशिका (15), आर्यन राणा (18) और हिमांशु (17) के रूप में हुई है. सभी घायल बल्ह और नैरचौक क्षेत्र के आसपास के रहने वाले बताए जा रहे हैं. इनमें से सिमरन और आर्यन की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है. नए साल का जश्न बना हादसे की वजह