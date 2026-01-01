ETV Bharat / state

नए साल का जश्न हादसे में बदला, मंडी में 5 दोस्तों की कार खाई में गिरी, 2 की हालत गंभीर

मंडी जिले के सराज में नए साल पर 5 दोस्तों की कार खाई में जा गिरी. हादसे में 2 की हालत नाजुक बनी हुई है.

January 1, 2026

January 1, 2026

सराज: नए साल का जश्न मनाने निकले पांच दोस्तों के लिए 2026 की शुरुआत खुशी नहीं बल्कि दर्द और अस्पताल से हुई. हिमाचल प्रदेश के सराज विधानसभा क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया. नए साल की खुशियां मनाने जा रहे युवाओं की कार अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें पांचों गंभीर रूप से घायल हो गए.

कहां और कैसे हुआ हादसा?

यह हादसा सराज विधानसभा क्षेत्र के कांडा के समीप नौणी मोड़ पर वीरवार देर रात करीब 12 बजे पेश आया. एचपी 33 ई 1463 नंबर की नैनो कार अचानक संतुलन खो बैठी और सड़क से फिसलकर गहरी खाई में जा गिरी. कार में तीन पुरुष और दो महिलाएं सवार थीं. हादसे की आवाज सुनते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और तुरंत 108 एंबुलेंस को सूचना दी.

5 घायल, 2 की हालत गंभीर

हादसे में घायल युवाओं की पहचान तरुण (19) चालक, सिमरन (15), यशिका (15), आर्यन राणा (18) और हिमांशु (17) के रूप में हुई है. सभी घायल बल्ह और नैरचौक क्षेत्र के आसपास के रहने वाले बताए जा रहे हैं. इनमें से सिमरन और आर्यन की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है.

नए साल का जश्न बना हादसे की वजह

बताया जा रहा है कि सभी दोस्त नए साल का जश्न मनाने के लिए सराज क्षेत्र के मनरेगा पार्क जा रहे थे. पार्क से करीब 15 किलोमीटर पहले ही यह दर्दनाक हादसा हो गया. घूमने और खुशियां मनाने की आस में निकले युवक अस्पताल के बेड पर जिंदगी और मौत से जूझते नजर आए.

गोहर और जंजैहली से मंगवानी पड़ी एंबुलेंस

घायलों को पहले नागरिक अस्पताल बगस्याड लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद तीन गंभीर घायलों को रेफर किया जाना था. लेकिन अस्पताल में सिर्फ एक एंबुलेंस उपलब्ध होने के कारण दूसरी एंबुलेंस 28 किलोमीटर दूर गोहर व तीसरी एंबुलेंस 27 किलोमीटर दूर जंजैहली से मंगवानी पड़ी. दूर से एंबुलेंस आने में करीब एक घंटे का समय लग गया, जिससे व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हो गए.

नए साल के पहले ही दिन हुआ यह हादसा न सिर्फ एक परिवार बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए चेतावनी है. जश्न मनाते समय सावधानी और सड़क सुरक्षा बेहद जरूरी है, वरना खुशियों का सफर कब दर्द में बदल जाए, कोई नहीं जानता.

