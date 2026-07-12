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हिमाचल में खाई में गिरी कार, महिला शिक्षक समेत दंपती की मौत, बेटा गंभीर घायल

सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में रविवार देर शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया. हादसे में महिला शिक्षक समेत एक दंपति की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसा पच्छाद उपमंडल के सराहां बस स्टैंड से करीब 100 मीटर आगे हुआ, जहां एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी. दुर्घटना में एक ही परिवार के पति-पत्नी की भी जान चली गई.

दो की मौके पर मौत, एक ने अस्पताल में तोड़ा दाम

जानकारी के अनुसार, दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, प्रशासन और राहत-बचाव दल मौके पर पहुंचे. स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को खाई से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया. हादसे में 48 वर्षीय रीना शर्मा (निवासी धरगौण प्लासो, तहसील सराहां) और कार चालक अधिकारी जेटली (65) की मौके पर ही मौत हो गई. गंभीर रूप से घायल उर्मिला जेटली (पत्नी अधिकारी जेटली) को प्राथमिक उपचार के बाद डॉ. वाई.एस. परमार मेडिकल कॉलेज, नाहन रेफर किया गया. जहां उपचार के दौरान देर रात उन्होंने भी दम तोड़ दिया. दुर्घटना में घायल यशस्वी जेटली (पुत्र अधिकारी जेटली) का नाहन मेडिकल कॉलेज में उपचार चल रहा है. चिकित्सकों के अनुसार उसकी हालत गंभीर बनी हुई है.