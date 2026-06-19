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गैरसैंण के पंचाली में कार हादसे का शिकार, चार लोग हुए घायल, कालीमाटी में ट्रक मकान से टकराया

गैरसैंण के दाड़मडाली-पंचाली मोटर मार्ग पर कार दुर्घटनाग्रस्त, घायल दंपति को हायर सेंटर किया गया रेफर, कालीमाटी गांव में मकान की छत से टकराया ट्रक

CHAMOLI CAR ACCIDENT
पंचाली में कार हादसे का शिकार (फोटो सोर्स- Local Resident)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 19, 2026 at 4:29 PM IST

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गैरसैंण: चमोली के गैरसैंण इलाके में एक कार दाड़मडाली-पंचाली मोटर मार्ग पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई. जिससे कार में सवार 6 लोगों में से 4 लोगों को चोटें आई हैं. जिनमें से गंभीर रूप से घायल दंपति को हायर सेंटर रेफर किया गया है. इसके अलावा एक ट्रक कालीमाटी गांव में आवासीय मकान से टकरा गया. गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई.

पचांली मोड़ पर अनियंत्रित हुई कार: जानकारी के मुताबिक, कार सवार सभी लोग ऐखोला गांव में एक पूजा में शामिल होने जा रहे थे. इसी दौरान गैरसैंण नगर से 9 किलोमीटर दूर नौगांव के पास पचांली मोड़ पर वाहन अनियंत्रित होकर नीचे दूसरी सड़क पर आ गिरा.

TRUCK COLLIDED HOUSE IN GAIRSAIN
कालीमाटी गांव में आवासीय मकान से टकराया ट्रक (फोटो सोर्स- Local Resident)

हादसे की सूचना मिलते ही नजदीकी गांवों के ग्रामीणों ने 108 एंबुलसेंस सेवा समेत गैरसैंण कोतवाली में जानकारी दी. जिसके बाद मौके पर पंहुचे दो एंबुलेंस वाहनों के माध्यम से घायलों को अस्पताल पंहुचाया गया. जहां घायलों का प्राथमिक उपचार किया गया. इसके बाद डॉक्टरों ने सिर और पेट की चोटों से गंभीर रूप से घायल दंपति को रेफर कर दिया.

ये लोग हुए घायल: घायल दंपति भरत राम पुत्र भवानु राम (उम्र 42 वर्ष) और चांदनी (उम्र 40 वर्ष) को हायर सेंटर श्रीनगर रेफर कर दिया गया है. जबकि, अन्य दो घायलों में शामिल पुष्पा देवी पत्नी संतोष कुमार (उम्र 38 वर्ष) निवासी फरकंडे और राधा देवी पत्नी भरत राम (उम्र 30 वर्ष) निवासी पंचाली का गैरसैंण अस्पताल में उपचार चल रहा है.

CHAMOLI CAR ACCIDENT
घायलों का उपचार (फोटो सोर्स- Local Resident)

वहीं, हादसे में में चालक सचिन वर्मा पुत्र बलवीर लाल (उम्र 22 वर्ष) निवासी मटखडेरा मुसों और दिंगबर पुत्र संतोष कुमार (उम्र 6 वर्ष) सुरक्षित हैं. इस हादसे के बाद सड़क सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं. पंचाली के क्षेत्र पंचायत सदस्य वीरेंद्र लाल ने क्रैश बैरियर लगाने की मांग की है.

"पीएमजीएसवाई की ओर से नवनिर्मित सड़क पर क्रैश बैरियर नहीं है. जिससे आए दिन सड़क पर वाहन हादसे का शिकार हो रहे हैं. ऐसे में क्रैश बैरियर लगाने के साथ ही नालियों का भी जल्द से जल्द निर्माण किया जाए."- वीरेंद्र लाल, क्षेत्र पंचायत सदस्य, पंचाली

क्षेत्रीय विधायक अनिल नौटियाल ने जाना घायलों का हाल: वहीं, कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल ने अस्पताल पंहुचकर घायलों का हाल जाना. साथ ही श्रीनगर रेफर किए गए घायलों के त्वरित इलाज के लिए सीएमओ चमोली को आवश्यक दिशा निर्देश दिए.

"घायलों के बेहतर इलाज के लिए जिला प्रशासन को निर्देशित किया गया है. जबकि, सड़क पर संभावित दुर्घटना स्थलों को लेकर पीएमजीएसवाई के अधिकारियों को तत्काल जरूरी सुरक्षा उपाय करने के निर्देश दे दिए गए हैं."- अनिल नौटियाल, विधायक, कर्णप्रयाग

कालीमाटी गांव में मकान की छत से टकराया ट्रक: वहीं, दूसरी ओर गैरसैंण नगर से 6 किलोमीटर दूर राष्ट्रीय राजमार्ग 109 पर कालीमाटी गांव में बीती देर रात करीब 11:30 बजे तेज गति से रामनगर की तरफ जा रहा ट्रक आवासीय मकान से टकरा गया. गनीमत रही की हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई.

जानकारी के मुताबिक, आयशर ट्रक संख्या UK 19 CA 1209) को दानिश पुत्र अब्दुल वाहिद निवासी खताडी (रामनगर) चला रहा था. जो कर्णप्रयाग से वापस रामनगर की ओर जा रहा था. तभी अनियंत्रित होकर कालीमाटी निवासी भरत सिंह के मकान की छत से टकरा गया.

जिस कारण घर की छत और दीवार क्षतिग्रस्त होने के साथ ही पानी की टंकी टूट गई. गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई. हादसे को लेकर गैरसैंण पुलिस की ओर से जांच करने के साथ ही वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

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