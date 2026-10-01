NCR में प्रदूषण रोकने CAQM का कड़ा एक्शन प्लान: PUC के बिना नहीं मिलेगा ईंधन, पुराने वाहनों और पराली पर कसा शिकंजा
पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेश के कृषि क्षेत्रों में धान की पराली जलाने से दिल्ली-NCR का वायु सूचकांक (AQI) गंभीर श्रेणी में पहुंच जाता है.
Published : October 1, 2026 at 10:13 AM IST
नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) व आसपास के इलाकों में सर्दियों की दस्तक के साथ ही हवा की गुणवत्ता बिगड़ने का खतरा मंडराने लगा है. इस गंभीर चुनौती से निपटने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की 'सुरक्षा और प्रवर्तन पर उप-समिति' ने अपनी 26वीं बैठक में कई बड़े और कड़े फैसले लिए हैं. आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा की अध्यक्षता में हुई इस उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा व पंजाब सरकारों के साथ-साथ विभिन्न क्रियान्वयन एजेंसियों को प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े वैधानिक निर्देशों को सख्त व समयबद्ध तरीके से लागू करने का अंतिम निर्देश दिया गया है.
अक्टूबर से ईंधन स्टेशनों पर ANPR सिस्टम अनिवार्य
वायु गुडवत्ता प्रबंधन आयोग ने 1 अक्टूबर 2026 से पूरे NCR में बिना वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (पीयूसीसी) वाले वाहनों को ईंधन (पेट्रोल, डीजल, CNG) न दिए जाने के आदेश को सख्ती से लागू करने की समीक्षा की. इसके तहत NCR के सभी ईंधन/CNG स्टेशनों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) सिस्टम स्थापित किए जा रहे हैं. जैसे ही कोई वाहन स्टेशन में प्रवेश करेगा, ANPR कैमरा उसकी नंबर प्लेट स्कैन कर स्वचालित रूप से जांच लेगा कि वाहन के पास वैध PUC है या नहीं. बिना वैध PUC वाले वाहनों को तुरंत ईंधन देने से मना कर दिया जाएगा.
पुराने और डीजल वाहनों पर कड़ा रुख
सड़कों पर दौड़ रहे पुराने व अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर लगाम लगाने के लिए आयोग ने प्रवर्तन एजेंसियों को कई कड़े निर्देश जारी किए हैं.
- BS-IV व उससे नीचे के मालवाहक वाहन: निर्देश के तहत दिल्ली में BS-IV और उससे नीचे के व्यावसायिक मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध की स्थिति की समीक्षा की गई.
- स्वच्छ बसों का संचालन: निर्देश के अनुसार ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट (AITP) और अन्य सेवा व्यवस्थाओं के तहत दिल्ली में प्रवेश करने वाली अंतरराज्यीय बसों को इलेक्ट्रिक, CNG या BS-VI जैसे स्वच्छ ईंधन मोड में बदलने की प्रगति पर जोर दिया गया.
- ओवर-ऐज (EoL) वाहनों को जब्त करना: माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन करते हुए 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल उम्र पूरी कर चुके वाहनों को सड़कों से जब्त कर स्क्रैप (कबाड़) में भेजने की कार्रवाई में और तेजी लाने का निर्देश दिया गया.
- 31 दिसंबर तक डीजल ऑटो-रिक्शा पूरी तरह बंद: पूरे NCR जिलों से 31 दिसंबर 2026 तक सभी डीजल ऑटो-रिक्शा को चरणबद्ध तरीके से हटाने की दिशा में प्रगति का जायजा लिया गया.
- एग्रीगेटर्स व डिलीवरी कंपनियों पर निगरानी: ओला, उबर जैसी मोटर वाहन एग्रीगेटर कंपनियों, डिलीवरी सेवा प्रदाताओं और ई-कॉमर्स संस्थाओं के बेड़े को हरित वाहनों में बदलने के लिए अचानक औचक निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया है.
पराली जलाने को 'शून्य' करने का लक्ष्य
पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेश के कृषि क्षेत्रों में धान की पराली जलाने से दिल्ली-NCR का वायु सूचकांक (AQI) गंभीर श्रेणी में पहुंच जाता है. आयोग ने वर्ष 2026 के लिए तैयार की गई कार्ययोजनाओं की समीक्षा करते हुए स्पष्ट किया कि इस वर्ष पराली जलाने की घटनाओं को पूरी तरह समाप्त किया जाए. फसल विविधीकरण और सीधी बीजाई तकनीक को बढ़ावा दिया जाएगा. फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के साथ-साथ किसानों के बीच जागरूकता और IEC (सूचना, शिक्षा व संचार) गतिविधियों को मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं.
औद्योगिक प्रदूषण व स्टोन क्रशिंग इकाइयों पर कार्रवाई
औद्योगिक उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए CAQM ने दो प्रमुख निर्देशों के अनुपालन का आकलन किया है.
- स्टोन क्रशर इकाइयां: NCR में संचालित स्टोन क्रशिंग इकाइयों से निकलने वाली धूल व प्रदूषण को रोकने के लिए निर्धारित मानकों को तुरंत लागू करने का निर्देश दिया गया.
- कड़े औद्योगिक उत्सर्जन मानक: पूरी दिल्ली-NCR के उद्योगों के लिए तय किए गए कड़े उत्सर्जन मानकों का उल्लंघन करने वाली औद्योगिक इकाइयों पर कड़ी कानूनी व वित्तीय कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.
सड़कों की धूल, C&D साइट्स व जन शिकायतों का समाधान
सर्दियों के दौरान हवा में उड़ने वाले सूक्ष्म कणों (PM2.5 और PM10) को नियंत्रित करने के लिए सड़कों की सफाई व निर्माण स्थलों पर विशेष जोर रहेगा.
• मैकेनिकल स्वीपिंग: सर्दियों की शुरुआत से पहले धूल हॉटस्पॉट्स से धूल हटाने के लिए अतिरिक्त मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनों की खरीद व तैनाती को प्राथमिक स्तर पर पूरा करने को कहा गया है.
• ट्रैफिक हॉटस्पॉट्स पर ITMS: दिल्ली और NCR के शहरों में ट्रैफिक जाम वाले चौराहों की पहचान कर वहां ANPR आधारित एकीकृत यातायात प्रबंधन प्रणाली (ITMS) के जरिए स्वचालित चालान प्रणाली लागू की जा रही है, जिससे जाम से होने वाले ईंधन अपव्यय और धुएं को रोका जा सके.
• औचक निरीक्षण (Surprise Inspections): निर्माण एवं ध्वस्तीकरण (C&D) स्थलों, उद्योगों व डीजल जनरेटर के औचक निरीक्षणों की एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) की समीक्षा की गई.
• सोशल मीडिया शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई: केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से प्राप्त व संबंधित राज्य एजेंसियों को टैग की गई शिकायतों का सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया.
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