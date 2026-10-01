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NCR में प्रदूषण रोकने CAQM का कड़ा एक्शन प्लान: PUC के बिना नहीं मिलेगा ईंधन, पुराने वाहनों और पराली पर कसा शिकंजा

CAQM में अधिकारियों की मीटिंग ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) व आसपास के इलाकों में सर्दियों की दस्तक के साथ ही हवा की गुणवत्ता बिगड़ने का खतरा मंडराने लगा है. इस गंभीर चुनौती से निपटने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की 'सुरक्षा और प्रवर्तन पर उप-समिति' ने अपनी 26वीं बैठक में कई बड़े और कड़े फैसले लिए हैं. आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा की अध्यक्षता में हुई इस उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा व पंजाब सरकारों के साथ-साथ विभिन्न क्रियान्वयन एजेंसियों को प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े वैधानिक निर्देशों को सख्त व समयबद्ध तरीके से लागू करने का अंतिम निर्देश दिया गया है.