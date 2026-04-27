मुक्तिधाम गौठान और सड़क पर अवैध कब्जा, ग्रामीणों में आक्रोश, कलेक्टर से कार्रवाई की मांग
कबीरधाम के मुक्तिधाम गौठान और सड़क पर अवैध कब्जा करने का मामला सामने आया है.ग्रामीणों ने कलेक्टर से शिकायत की है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 27, 2026 at 4:57 PM IST
कबीरधाम : बोड़ला विकासखंड अंतर्गत रेंगाखार तहसील के बहेराखार गांव में मुक्तिधाम, गौठान समेत दूसरी शासकीय भूमि पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है. इससे आक्रोशित जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीण बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला प्रशासन से निष्पक्ष जांच और अतिक्रमण हटाने की मांग की.
मुक्तिधाम की जमीन पर कब्जा
ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि गांव के गौठान, सतनामी समाज एवं आदिवासी समाज के मुक्तिधाम, साथ ही मुक्तिधाम मंच की शासकीय भूमि पर एक निजी व्यक्ति ने अवैध रूप से मकान निर्माण किया है. पंडरिया और निवासपुर मार्ग से लगी इस भूमि पर रायपुर निवासी स्वाति लड्डा (पति रवि लड्डा) की कंपनी ने कब्जा किया है.इसके अलावा जल संसाधन विभाग की लगभग 200 मीटर शासकीय भूमि पर भी तार फेंसिंग कर उसे घेरा गया है.
इस अतिक्रमण के कारण गांव में अंतिम संस्कार जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो रही है. साथ ही मवेशियों के चराई स्थल और खेत-खलिहानों तक आने-जाने के रास्ते भी प्रभावित हो गए हैं, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है- तुलम मेरावी, जनपद सदस्य
ग्रामीणों ने यह भी बताया कि संबंधित पक्ष ने कुछ निजी जमीन खरीदी है, लेकिन उसके आसपास की सरकारी जमीन पर भी अवैध कब्जा किया जा रहा है. इस संबंध में पहले भी आपसी स्तर पर बातचीत की गई, लेकिन कब्जाधारी द्वारा जमीन खाली करने से इनकार कर दिया गया- धूप सिंह धुर्वे, अध्यक्ष गोंड समाज
अवैध कब्जे के खिलाफ ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने समय रहते ठोस कदम नहीं उठाया, तो गांववासी उग्र आंदोलन करते हुए कलेक्टोरेट कार्यालय का घेराव करने को मजबूर होंगे.
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