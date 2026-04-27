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मुक्तिधाम गौठान और सड़क पर अवैध कब्जा, ग्रामीणों में आक्रोश, कलेक्टर से कार्रवाई की मांग

मुक्तिधाम गौठान और सड़क पर अवैध कब्जा ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

कबीरधाम : बोड़ला विकासखंड अंतर्गत रेंगाखार तहसील के बहेराखार गांव में मुक्तिधाम, गौठान समेत दूसरी शासकीय भूमि पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है. इससे आक्रोशित जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीण बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला प्रशासन से निष्पक्ष जांच और अतिक्रमण हटाने की मांग की.

मुक्तिधाम की जमीन पर कब्जा

ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि गांव के गौठान, सतनामी समाज एवं आदिवासी समाज के मुक्तिधाम, साथ ही मुक्तिधाम मंच की शासकीय भूमि पर एक निजी व्यक्ति ने अवैध रूप से मकान निर्माण किया है. पंडरिया और निवासपुर मार्ग से लगी इस भूमि पर रायपुर निवासी स्वाति लड्डा (पति रवि लड्डा) की कंपनी ने कब्जा किया है.इसके अलावा जल संसाधन विभाग की लगभग 200 मीटर शासकीय भूमि पर भी तार फेंसिंग कर उसे घेरा गया है.